Bildu y GKS intensifican su pulso para capitalizar el discurso contra Israel

Desde hace años, cada verano se convierte en la época en la que más aflora el descarnado enfrentamiento entre las divididas juventudes de la izquierda ... abertzale. Las fiestas en ciudades y pueblos de Euskadi y Navarra, con el conflicto por la instalación de txosnas y la simbólica batalla por la colocación de pancartas, son el escenario estival de la guerra abierta entre la esfera vinculada a EH Bildu –sobre todo Ernai, la organización juvenil de Sortu– y la del Movimiento Socialista, con GKS como principal referencia. Pero esta vez el conflicto amenaza con seguir igual de latente pasado el verano.

El inicio del curso ha reflejado que el pulso, lejos de reducir su intensidad, se recrudece. Dos han sido los sucesos esta misma semana: el primero, el lunes, con la decisión de GKS de eliminar su web tras reconocer que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí, no sin acusar a EH Bildu de estar detrás de la denuncia en redes sociales que originó la polémica; y el segundo, el miércoles, la protesta propalestina con la que miembros de Ikasle Abertzaleak, adscritos a GKS, trataron de reventar el acto de inauguración del curso de la UPV/EHU en San Sebastián.

Sendos episodios constatan no sólo que la tensión es máxima, sino que los dos sectores pugnan una vez más por la misma bandera: en este caso, por capitalizar el discurso contra Israel y en apoyo a Palestina entre la juventud vasca. Y en esto la más intensa de las batallas se libra en las redes sociales, una auténtica jungla donde abundan los 'trolls', perfiles que bajo el anonimato provocan y atacan las posiciones contrarias, y los 'bots', cuentas automatizadas que publican mensajes y promocionan contenidos de otros perfiles de su misma ideología, lo que permite magnificar su difusión.

Ésta es la dinámica que a comienzos de semana se plasmó en la controversia en torno a la web de GKS. Un usuario anónimo habitualmente crítico con el Movimiento Socialista y que suele expandir mensajes de EH Bildu fue quien denunció que la página estaba registrada bajo el paraguas de Wix, una empresa israelí vinculada a la inteligencia militar del Estado judío. Pero es que además recordó que ya desde hace un año había publicaciones que advertían de lo mismo y que la organización comunista habría ignorado.

La viralización de ese hilo de tuits precipitó la reacción de GKS, que retiró la web. Pero también desató todo un torrente de pronunciamientos de uno y otro lado. Los sectores más ligados a EH Bildu aprovecharon esta circunstancia para poner en cuestión el compromiso del Movimiento Socialista con la causa palestina, mientras que las cuentas asociadas a GKS contraatacaron denunciando el uso de Wix por parte de organizaciones ligadas a la coalición soberanista y acusando de «sionista» a su diputado Jon Iñarritu, que en numerosas ocasiones ha exteriorizado su sensibilidad hacia el pueblo judío.

Cuando aún resonaban los ecos de esa disputa, la concentración de Ikasle Abertzaleak el miércoles en San Sebastián lo reactivó todo. La asociación estudiantil, germen del Movimiento Socialista tras su ruptura en 2019 con la izquierda abertzale tradicional, reventó el acto de inauguración del curso de la UPV/EHU al que asistía una numerosa representación institucional y política, incluida una destacada delegación de EH Bildu liderada por Pello Otxandiano, que fue uno de los más abucheados cuando llegó.

Institucionalización

Uno de los principales destinatarios de la protesta era la propia UPV/EHU, a la que los manifestantes acusaron de ser «cómplice del genocidio» por sus vínculos con empresas como CAF. Hay que tener en cuenta que la Universidad pública vasca, con su nuevo rector Joxerramon Bengoetxea (exviceconsejero con EA), se ha convertido en el paradigma de ese proceso de institucionalización de la izquierda abertzale que tanto impugna el Movimiento Socialista. El rector intentó aplacar la protesta en un momento dado, pero fue abucheado e insultado por los jóvenes.

La pugna se trasladó después a las redes sociales. Los usuarios más cercanos a EH Bildu negaban cualquier vínculo de la UPV/EHU con Israel, toda vez que en abril decidió romper con todas las universidades de ese país que no expresaran su rechazo a la masacre, y acusaban a GKS de omitirlo con tal de señalar al nuevo equipo rectoral, mientras que al otro lado entraban en el cuerpo a cuerpo e insistían en las proclamas de la protesta. La discusión ideológica sigue activa y, a la vista de las posturas de unos y otros, seguirá candente en los próximos meses.