EH Bildu dice que «se puede ampliar» el acuerdo de nuevo estatus y que el PSE «podría estar de acuerdo en muchos puntos» Maddalen Iriarte, durante una sesión parlamentaria. / Jesús Andrade Cree que Sánchez «no tiene una situación fácil» para acercar presos, aunque sería a «corto plazo», para que esté «olvidado» en las elecciones ELCORREO.COM Lunes, 23 julio 2018, 12:17

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este lunes que el acuerdo sobre el nuevo estatus suscrito con el PNV en el marco de la ponencia sobre autogobierno «se puede ampliar», ya que, por ejemplo, el PSE-EE «podría estar de acuerdo en muchos puntos».

En una entrevista a Euskadi Irratia, Iriarte ha indicado que EH Bildu calificó de «histórico» dicho acuerdo porque «en los últimos 40 años no ha habido ningún acuerdo entre PNV y la izquierda soberanista, entre los dos principales partidos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa», aunque ha reconocido que el término «histórico» es un concepto «venido a menos actualmente».

Aún así, la dirigente de EH Bildu ha asegurado que se trata de «un acuerdo muy importante», porque se ha logrado «entre los dos principales partidos» y porque «responde a lo que la mayoría de este país quiere, está detrás la mayoría de los ciudadanos y, además, en algunos puntos, una enorme mayoría».

En este sentido, ha reiterado que el acuerdo «se puede ampliar», ya que, por ejemplo, el partido socialista «podría estar de acuerdo en muchos puntos sin ningún tipo de duda». «Podría estarlo, porque nos lo han dicho. El PSE, por ejemplo, no tiene ningún tipo de problema con el acuerdo que hemos logrado en el ámbito social, ni con el del ámbito competencial ni con muchos otro», ha explicado.

En todo caso, ha lamentado que existe «un problema central y nuclear», ya que el partido encabezada por Idoia Mendia «no ha querido unirse desde un principio a este debate y no ha querido legitimarlo». «Para eso ha utilizado la mentira una y otra vez -ha añadido-, pero utilizar la mentira mil veces no convierte algo en verdad. La mentira es mentira, y lo nuclear es que ellos no querido admitir nada más que la unidad de España y, por lo tanto, imponen el veto a todo lo demás».

Asimismo, ha considerado que el acuerdo de nuevo estatus logrado con el PNV «se puede ampliar enormemente» si también se suma Elkarrekin Podemos, y ha lamentado que, «tras reivindicar el derecho a decidir una y otra vez en campaña electoral, ahora parece que está trabajando por apuntalar el régimen de 1978».

Acuerdo «moderno» y «muy democrático»

Maddalen Iriarte ha asegurado que el acuerdo logrado con el PNV es «moderno» y ha sido elaborado para «responder a las mujeres y hombres del siglo XXI». Así, ha considerado que es «muy importante» en materia de derechos, porque el feminismo es «el elemento troncal» y contiene «un apartado diferenciado sobre la igualdad de las mujeres». Además, ha destacado que es «muy democrático», porque, entre otros aspectos, «da la oportunidad a mujeres y hombres de decidir su futuro, y no puedo pensar, creer ni concebir que, a día de hoy, no se pueda preguntar a la ciudadanía sobre este acuerdo y sobre lo que tenemos entre manos».

«No es suficiente votar cada cuatro años. Hay muchos proyectos y cuestiones que tienen una influencia mayor que la del día a día en la vida de las personas, y, ante proyectos de este tipo, no hay nada más democrático que dar la palabra a la ciudadanía», ha subrayado.

Presos

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no tiene una situación fácil» para abordar el acercamiento de presos de ETA a Euskadi tal y como ha planteado, ya que «tiene apoyos muy débiles», aunque, en todo caso, ha manifestado que «decir lo ha dicho, pero del dicho al hecho hay un trecho, y primero quiero ver si lo que dice va por el buen camino».

«Si se materializa (el acercamiento de presos), sin ninguna duda sería dar respuesta al trabajo realizado por miles y miles de personas en Euskal Herria durante tantos años, un logro del trabajo de esas personas, y cumplir la ley», ha asegurado.

Además, ha considerado que, si el Ejecutivo central aborda el acercamiento de presos de ETA «será a corto plazo», ya que, en su opinión, «teniendo en cuenta la debilidad del Gobierno, le conviene hacerlo rápido, porque va a recibir críticas, y así, para cuando llegue el momento de las elecciones, estos procesos estarán materializados y para algunos olvidados».