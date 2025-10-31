Bildu denuncia el «pacto oscuro» de PNV y PSE con el PP para elegir al Ararteko

El acuerdo de PNV y PSE-EE con el PP para nombrar al jurista Mikel Mancisidor como nuevo Ararteko ha soliviantado a EH Bildu, que ... se ha quedado fuera de la operación pese a haber participado desde el comienzo en las negociaciones. La coalición soberanista ha salido este viernes con todo para denunciar un «pacto oscuro» e insinuar que detrás de ese entendimiento hay algo más que todavía no ha salido a la luz. Arkaitz Rodríguez ha interpelado a jeltzales y socialistas para que expliquen «por qué» han decidido unir fuerzas con los populares, pero sobre todo «a cambio de qué».

Tal y como ha adelantado EL CORREO, la elección de Mancisidor como sustituto de Manu Lezertua al frente de la Defensoría del Pueblo del País Vasco ya está garantizada gracias a los votos de PNV, PSE-EE y PP. Según la ley del Ararteko, la designación necesita tres quintas partes del Parlamento (45 de los 75 escaños) y a los socios de gobierno (39 entre los dos) les faltaban seis, por lo que hace meses abrieron conversaciones tanto con EH Bildu como con el PP para llegar a un acuerdo. En un inicio priorizaron a la formación abertzale por su mayor representación, pero la negociación se fue torciendo.

Cuando este periódico reveló la pasada semana que el profesor de Derecho Internacional y experto en derechos humanos era la apuesta de los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico, EH Bildu exteriorizó su rechazo al cuestionar la neutralidad de Mancisidor y su dominio del euskera. Ese portazo hizo que jeltzales y socialistas, tras registrar formalmente la candidatura en el Parlamento, cambiaran de estrategia y se volcaran en convencer a los populares. La disposición fue buena desde el inicio y en cuestión de unos pocos días se ha consumado el acuerdo que garantiza la designación.

Para EH Bildu, «nos encontramos ante un pacto ciertamente oscuro» que causa «estupefacción e incredulidad» entre la sociedad vasca. «PNV y PSE-EE han decidido pactar nada más y nada menos que el Ararteko con el PP, con aquellos que están amenazando con una clara involución en derechos y libertades», ha subrayado Rodríguez, secretario de Acción Política de la coalición abertzale y líder de su principal partido, Sortu. Ha situado a los populares como una «amenaza» al «autogobierno, nuestras instituciones y nuestra identidad nacional» y ha responsabilizado a los socios de gobierno de unirse a «aquellos que gobiernan en media España con Vox».

El dirigente abertzale no ha entrado a opinar sobre el perfil de Mancisidor, pero sí ha querido dejar clara la disposición con la que su formación acudió a las negociaciones para elegir a un nuevo Ararteko. «Pusimos hasta cinco candidatos posibles encima de la mesa y, por cierto, dos eran mujeres», ha expuesto. La apuesta de la principal fuerza de la oposición era que una mujer ocupara por primera vez la Defensoría del Pueblo y que su nombre fuera acordado por «las tres principales familias del país». Sin embargo, se han encontrado con que jeltzales y socialistas han acabado llegando a un entendimiento con el PP.

«Encaja muy bien», dice el PP

Los populares, por su parte, han defendido este viernes su decisión. Javier de Andrés ha valorado el perfil de Mancisidor por tener «un currículum muy interesante, una trayectoria profesional internacional y docente, y una vinculación muy estrecha con los derechos humanos». El presidente de la formación conservadora ha destacado que «encaja muy bien» para un cargo como el del Ararteko, cuya figura ha puesto en valor, especialmente por el trabajo del hasta ahora inquilino de la institución, Manu Lezertua: «Ha dado un resultado muy positivo analizando la Administración y advirtiendo de algunos errores. Espero que siga en esa línea».

En todo caso, De Andrés ha querido desligar este acuerdo puntual en torno a una elección que exige mayorías reforzadas respecto a su distancia ideológica con PNV y PSE-EE. «No es que haya una especial vocación de encuentro con ellos, que ordinariamente pactan todo conjuntamente, con lo cual no es fácil llegar a acuerdos con ellos», ha explicado. También ha precisado que el pacto sobre el Ararteko es «en torno a una persona, para proveer a una institución importante de una cabeza que sea capaz de ayudar a prestar ese servicio».