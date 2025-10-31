El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El jurista bilbaíno Mikel Mancisidor, en una imagen de archivo.

Bildu denuncia el «pacto oscuro» de PNV y PSE con el PP para elegir al Ararteko

Los populares aprecian el perfil de Mancisidor, pero rechazan que el acuerdo suponga un acercamiento a los socios de gobierno

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:55

El acuerdo de PNV y PSE-EE con el PP para nombrar al jurista Mikel Mancisidor como nuevo Ararteko ha soliviantado a EH Bildu, que ... se ha quedado fuera de la operación pese a haber participado desde el comienzo en las negociaciones. La coalición soberanista ha salido este viernes con todo para denunciar un «pacto oscuro» e insinuar que detrás de ese entendimiento hay algo más que todavía no ha salido a la luz. Arkaitz Rodríguez ha interpelado a jeltzales y socialistas para que expliquen «por qué» han decidido unir fuerzas con los populares, pero sobre todo «a cambio de qué».

