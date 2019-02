EH Bildu y PP dejan en el aire su apoyo a la subida de sueldos de los profesores de la concertada Alfonso Alonso, en la rueda de prensa de esta mañana. / Rafa Gutiérrez Los populares creen que el incremento previsto es insuficiente y exigen el «compromiso» de que habrá más financiación para los centros KOLDO DOMÍNGUEZ Vitoria Miércoles, 13 febrero 2019, 13:10

El Gobierno vasco llegará al pleno de este jueves con la incógnita de saber si podrá aprobar una de las tres leyes presentadas para paliar la prórroga presupuestaria. Elkarrekin Podemos ya aclaró que, con su abstención, permitirá que salga adelante la subida de sueldos a los funcionarios y de las prestaciones de la RGI, pero anunció que rechazará la de los profesores de red concertada.

Que esta norma sea aprobada este jueves depende, por tanto, de EH Bildu y PP, que de momento mantienen la incógnita de cuál será el sentido de su voto. Ambas formaciones han ofrecido en la mañana de este miércoles sendas ruedas de prensa en las que han dejado en el aire su posicionamiento. «No vamos a dar al Gobierno vasco un cheque en blanco», ha afirmado el parlamentario de la coalición Unai Urruzuno.

Alfonso Alonso, por su parte, sí ha desvelado el voto de su grupo en dos de las tres leyes a debate mañana: dirá 'sí' a la subida de sueldos de los funcionarios y 'no' a la de la RGI. Con respecto a la de los docentes de los colegios concertados, «la decisión aún no está tomada». «No he descartado ninguno de los tres botones», ha asegurado enigmático. «Pero quiero que tenga claro que no tiene nada garantizado, que no dé nada por hecho», ha añadido.

El presidente de los populares vascos ha afirmado que el apoyo del partido estará condicionado a que el Gobierno vasco «asume el compromiso y muestre disposición» a asumir su responsabilidad con la red concertada y mejora su financiación. En el PP ven con buenos ojos la propuesta de que a los profesores de esos centros se les suba el sueldo un 2,25% (como a los funcionarios), más otro 1,7% correspondiente a 2018. Pero quiere más. Reclama mejoras en los módulos de funcionamiento de los colegios, es decir, aumentar los fondos que reciben directamente los centros, que llevan «diez años congelados».

«Ni un paso atrás»

«En este tema no vamos a dar un paso atrás. Hay un problema de fondo en este sector y con lo que propone en ese proyecto de ley no se resuelve porque es insuficiente. Urkullu debe asumir sus responsabilidades. Debe sentarse con los representantes de la concertada y evaluar sus necesidades», ha puntualizado Alonso.

Si en las próximas no hay ningún tipo de negociación, el PP esperará a la intervención que mañana haga el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, desde la tribuna para decidir el sentido de su voto. Aunque Alonso ha querido fijar una posición tajante, los populares tendrán que valorar el coste político que les supondría votar en contra de la 'ley de la concertada'.