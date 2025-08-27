El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Otegi, Elejabarrieta y Jacinto, reunidos hoy con los dirigentes de Més per Mallorca. EH Bildu

Bildu defiende «frentes amplios» en la izquierda

La coalición abertzale aboga tras reunirse con Més per Mallorca por «reforzar la cooperación» para avanzar «en la defensa de la soberanía de nuestros pueblos y de las clases populares»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:12

EH Bildu defiende «la construcción de frentes amplios» en la izquierda como «la mejor garantía para trabajar de manera eficaz». Así se ha pronunciado hoy ... la coalición abertzale tras reunirse en Bilbao con Més per Mallorca, una formación de izquierda soberanista con un centenar de concejales y cuatro diputados en el Parlamento balear, surgida originalmente en 2010 fruto de la coalición de pequeños partidos ecosocialistas y nacionalistas mallorquines y adherida a Sumar para concurrir a las últimas generales de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  5. 5 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  10. 10 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bildu defiende «frentes amplios» en la izquierda

Bildu defiende «frentes amplios» en la izquierda