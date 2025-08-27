Bildu defiende «frentes amplios» en la izquierda

EH Bildu defiende «la construcción de frentes amplios» en la izquierda como «la mejor garantía para trabajar de manera eficaz». Así se ha pronunciado hoy ... la coalición abertzale tras reunirse en Bilbao con Més per Mallorca, una formación de izquierda soberanista con un centenar de concejales y cuatro diputados en el Parlamento balear, surgida originalmente en 2010 fruto de la coalición de pequeños partidos ecosocialistas y nacionalistas mallorquines y adherida a Sumar para concurrir a las últimas generales de 2023.

En una nota enviada para dar cuenta del encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos con distintas fuerzas de su espectro político que la formación de Arnaldo Otegi arrancó este lunes con Esquerra Republicana, Bildu asegura «coincidir» con Més en que sumar fuerzas y «reforzar la cooperación entre nuestras formaciones» resulta fundamental «para avanzar en la defensa de la soberanía de nuestros pueblos, de las clases populares y del territorio». Una vez más, Bildu sitúa la acción de las fuerzas de izquierda como la única respuesta posible a la «reacción autoritaria» que observa en el «volátil» contexto político actual pero, en esta ocasión, se pronuncia a favor de forma explícita de la construcción de «frentes amplios», una idea que tiene su espejo en las alianzas de izquierdas de Chile o Uruguay, para dar cauce a la «pluralidad» que dice representar.

El posicionamiento es llamativo porque recoge una idea apadrinada con entusiasmo por el portavoz parlamentario de ERC Gabriel Rufián pero desdeñada por su propio partido, que ve en la iniciativa del diputado no sólo un afán personalista, sino también desventajas políticas, como el sistema electoral de circunscripciones o el posible arrinconamiento del ideario independentista en favor de la unidad de la izquierda. De hecho, en el comunicado con el que Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras informaron este lunes sobre su reunión no se mencionaba este asunto para nada, y abertzales y republicanos se centraban en cambio en defender «más nación» para Euskadi y Cataluña en puertas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con Pedro Sánchez.

La propuesta de Rufián, recibida hasta ahora con frialdad en Bildu y en el BNG -ambas concurrieron juntas con ERC y con la propia Més per Mallorca a las elecciones europeas de 2024- y rechazada sin contemplaciones por Podemos, había obtenido sólo el apoyo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno defendió hace pocas semanas no tanto una «suma de siglas» -tras la experiencia de Sumar- como una «alianza democrática» que sirva para hacer frente a los actuales «tiempos de excepción», en referencia a un posible futuro Gobierno de PP y Vox. Hoy, Bildu, representada por Arnaldo Otegi, Gorka Elejabarrieta y Sonia Jacinto, y los soberanistas mallorquines se han comprometido a «seguir trabajando conjuntamente, conscientes del momento político» y a «seguir recorriendo juntas el camino de la colaboración».