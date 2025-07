«Bildu ha declarado la guerra a la Ertzaintza por temor a una revuelta interna»

Hace ocho meses que Iñigo Ansola (Markina-Xemein, 1974) preside la organización territorial más poderosa del PNV, la de Bizkaia, el gran fortín histórico de ... los jeltzales. De carácter templado y habitualmente comedido en sus declaraciones, en esta entrevista eleva el tono contra EH Bildu por su señalamiento directo a la Ertzaintza. La conversación se lleva a cabo el miércoles en su despacho de Sabin Etxea, pero se actualiza por teléfono el viernes después de que la coalición soberanista escalara su discurso y cuestionara el carácter «democrático» de la Policía vasca. El dirigente jeltzale contesta de forma contundente.

- ¿Qué esta pasando en Euskadi para que se produzcan los altercados violentos que hemos vivido en los últimos días?

- A mí me preocupan tanto los incidentes como las declaraciones que está haciendo EH Bildu. Por temor a una revuelta interna, por incapacidad para controlar a una parte de sus bases o por convicción política, la izquierda abertzale ha decidido declarar la guerra a la Ertzaintza y justificar actuaciones violentas de una parte de sus militantes que son incompatibles con los principios democráticos y con la responsabilidad de gobierno de las instituciones.

- ¿Teme que los discursos políticos supongan una llamada a la violencia en las fiestas de este verano?

- Nuestra preocupación es máxima. EH Bildu ha decidido dar marcha atrás en su proceso de transición y con esta actitud vuelve a cuestionar la convivencia en Euskadi. Exigimos respeto a los agentes de la Ertzaintza, que trabajan por la vida en convivencia y en paz. ¡Tengamos la fiesta en paz!

- ¿Se podría vivir en Euskadi una situación similar a la de Torre Pacheco?

- No creo que estemos en esa situación. Que pueda darse algún incidente aislado no lo puedo descartar, pero algo como lo de Torre Pacheco creo que no. En Euskadi estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que el fenómeno migratorio se gestione de una manera ordenada, para que la gente que viene tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones que quienes nacimos aquí.

- Hay representantes del PSE-EE que consideran que hay margen para acoger a más menores migrantes. ¿Es así?

- Esas declaraciones que hizo la diputada foral de Empleo ya se han aclarado internamente en el órgano de gobierno de la Diputación de Bizkaia. Venimos denunciando desde hace más de un año que estamos en una situación límite en torno a la gestión de menores no acompañados. Hasta el propio Gobierno español lo ha venido a corroborar en el momento en que excluyó a Euskadi del reparto de menores que estaban en Canarias. Y eso se debe a que hemos hecho nuestros deberes con creces.

- ¿Está el PNV más calmado tras la abrupta sucesión de Andoni Ortuzar por Aitor Esteban?

- Bueno, no diría que el PNV no haya estado calmado. Se han hecho sendos procesos internos en el último año con total democracia y lo hemos vivido con normalidad. Ha habido cambios muy importantes, pero se han hecho sin asperezas.

- ¿Cómo van las negociaciones para el nuevo estatus? Esteban dice que están «verdes».

- Eso forma parte de un proceso que desde luego debe tener la más absoluta discreción.

- ¿No tiene derecho la ciudadanía a saber qué se negocia entre PNV, EH Bildu y PSE-EE?

- La ciudadanía podrá pronunciarse en el momento debido. Cualquier decisión deberá ser refrendada por la sociedad vasca.

- EH Bildu dice que hay que aprovechar este momento incierto de la legislatura para impulsar el reconocimiento del Estado plurinacional. ¿Es el momento? ¿Está el PNV en eso?

- Le doy la bienvenida a EH Bildu, me alegro de que se suba al carro de la defensa del autogobierno en el que el PNV lleva toda la vida. Pero nosotros vamos a cumplir esta próxima semana 130 años, tenemos nuestro propio camino y seguiremos velando por reforzar nuestro autogobierno, viendo si se dan las oportunidades.

- ¿Y con el blindaje del euskera en las OPE? ¿Están cerca de pactar con EH Bildu tras romper el diálogo con el PSE-EE?

- Nosotros hemos presentado una propuesta meditada y muy trabajada para dar una solución jurídica. Vamos a intentar llegar a acuerdos con otros agentes políticos en el Parlamento.

- Pero los socialistas ya les han dicho que no, así que la única opción sería la coalición soberanista.

- Estamos a tiempo, no se han agotado todos los plazos. Reitero nuestro empeño de llegar a un entendimiento con otros partidos, incluido el PSE-EE.

Corrupción de PSOE y PP

- El PNV fue el azote de la corrupción en España cuando dejó caer a Rajoy. ¿Cómo ve ahora toda esta situación que afecta tanto al PSOE como al PP?

- Como un partido de ping-pong. Son casos muy preocupantes desde nuestra perspectiva, la de los representantes políticos, porque le hacen flaco favor a nuestra credibilidad. Y hablo tanto de un caso como del otro.

- ¿Está el PNV libre de pecado? ¿Descarta cualquier vínculo con la trama de Santos Cerdán?

- Espero que así sea, desde luego a mí no me consta.

- Eneko Andueza puso la mano en el fuego por sus compañeros. ¿Usted lo hace por los suyos?

- Sí, evidentemente la pongo. No creo que haya ningún miembro del PNV que haya tenido ningún caso de corrupción con esta trama. Me sorprendería muchísimo que hubiera alguien relacionado.

- ¿Conoce a Antxon Alonso? Cerdán dijo que facilitó la interlocución con PNV y EH Bildu.

- Me consta que hace más o menos seis años, cuando yo era director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), tuve una reunión con una docena de personas que vinieron a presentarnos un proyecto energético de la empresa Forestalia. Entre ellos estaba Antxon Alonso.

- También Pello Otxandiano reconoció una reunión en ese sentido. ¿Qué resultado tuvo?

- Se trataba de un proyecto de tendido eléctrico que nosotros estudiamos y no vimos que fuera interesante para Euskadi.

- ¿Debe asumir Sánchez responsabilidades políticas por la trama que implica a dos de sus máximos colaboradores?

- Nosotros pedimos insistentemente explicaciones y transparencia total, pero hasta la fecha lo que se conoce es que estamos ante un caso de comportamientos individuales.

- ¿Cómo está el depósito de confianza del PNV en Sánchez?

- Lo dijo nuestra portavoz en el Congreso, está en la UCI. No estamos ante una situación ideal y lo que exigimos es que se cumplan los acuerdos que tenemos firmados. En tanto en cuanto dure esta legislatura, Sánchez tiene que ir cumpliendo.

- ¿La ley de secretos oficiales ha mejorado la situación?

- Bueno, eso siempre ayuda. Es una reivindicación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y parece que los términos incluidos en la ley van por el buen camino, aunque podremos presentar enmiendas.

- ¿Van a remar por la estabilidad del Gobierno?

- Lo primero que tiene que hacer Sánchez es presentar unos Presupuestos para el año que viene. Es lo mínimo porque nadie concibe que en un Estado democrático haya un Gobierno durante más de tres años sin aprobar sus Cuentas. A partir de ahí, el PNV es un partido responsable y remará en la misma dirección que Sánchez si cumple con su palabra y si es algo positivo para la ciudadanía vasca.

- Uno de los compromisos que tiene con ustedes es culminar los traspasos pendientes para fin de año. Visto lo visto, ¿de veras creen que va a cumplirlo?

- Es el compromiso que adquirió y no tenemos ningún motivo para pensar que no lo vaya a cumplir.

- ¿Es realista pensar que se van a transferir una veintena de competencias, entre ellas las más delicadas, en cinco meses?

- Por nuestra parte estamos poniendo toda la carne en el asador y trabajaremos 24/7 para que eso se cumpla. No podemos ponernos en otra cosa que no sea el cumplimiento del Estatuto.

- ¿Renunciar a traspasos integrales como el de los aeropuertos no es asumir que se ha sido demasiado maximalista?

- Bueno, es que nosotros siempre hemos sido pragmáticos y todo aquello que estimamos que es beneficios para Euskadi, como en este caso ese traspaso aeroportuario, lo vamos a apoyar.

- ¿Piensa que un Gobierno del PP sería más sensible a la culminación del Estatuto?

- Por desgracia tenemos una trayectoria demasiado larga de incumplimientos de una ley orgánica, tanto de gobiernos del PSOE como del PP. No me pongo en ningún escenario hipotético, lo que exigimos es que se cumpla el Estatuto.

- ¿Tiene ahora mismo el PNV algún incentivo para cambiar de caballo y apoyar a Feijóo?

- Sorprendentemente Feijóo se está encargando de dinamitar todos los puentes que podrían existir entre el PP y el PNV. Si su estrategia pasa por contar con nuestro apoyo, lo está haciendo fatal.

- ¿Tiene Feijóo alguna responsabilidad que asumir con el 'caso Montoro'?

- Yo lo que le pediría es lo que él mismo ha estado exigiendo a otros. Que haga autocrítica respecto a los supuestos casos de corrupción en los que están implicados responsables significativos de su propio partido.