Bildu cree «insuficiente» el marco del Estatuto y urge a reconocer el derecho a decidir

La izquierda abertzale, entonces aglutinada en torno a HB, no apoyó el Estatuto de Gernika de 1979 y llamó a la abstención en el referéndum ... popular porque, bajo su punto de vista, suponía el «paso definitivo y el más sólido dado en el camino de la separación institucional de Euskadi Sur». Casi medio siglo después, EH Bildu sigue sin reconocerse en aquella norma, pero en los últimos tiempos se ha ido abonando a la denuncia de los «incumplimientos» por parte del Gobierno central y a la reclamación de una «actualización» del autogobierno evitando apelaciones a las vías más rupturistas.

No es que este sábado haya celebrado en el sentido estricto de la palabra los 46 años de la carta autonómica, pero la coalición soberanista sí ha aprovechado la efeméride para plantear una «reflexión colectiva» sobre las herramientas institucionales. «Este aniversario pone de relieve la urgencia de un impulso renovador como país, un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto», reza la declaración que han leído los portavoces parlamentarios en Euskadi y Navarra, Pello Otxandiano y Laura Aznal, respectivamente.

Reunidos junto a una treintena de cargos electos en Amaiur, símbolo de la resistencia del Reino de Navarra hace 500 años, los dos representantes han llamado a «revisar y actualizar» tanto el Estatuto de Autonomía vasco como el Amejoramiento navarro. «Tenemos que renovar el autogobierno y nuestra foralidad si queremos reforzar su efectividad y su utilidad. Tenemos que superar de una vez por todas los incumplimientos y las faltas de respeto ejercidas de forma permanente por el Gobierno español», han subrayado en un alegato leído en castellano y euskera.

Para la coalición de Arnaldo Otegi, esa actualización no puede esperar más: «Ahora es el momento de recuperar el poder político que nos pertenece y de dotarnos de las herramientas necesarias para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo». Han citado cinco en concreto: el climático, el lingüístico, el digital, el migratorio y el relativo «a los nuevos derechos y libertades». «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Reclamamos lo que legítimamante nos corresponde y no estamos dispuestos a retroceder», han insistido Otxandiano y Aznal.

EH Bildu concibe esa renovación del autogobierno como «un paso más en el camino hacia la república vasca de libres e iguales». Un avance en el que, subraya, el pueblo vasco seguiría apostando por «ser reconocidos y respetados como lo que somos, un pueblo con derecho a decidir libremente su destino». La formación abertzale, además, ha aprovechado el acto de este sábado para llamar a participar en la manifestación que recorrerá las calles de Bilbao el 22 de noviembre «para recorrer el camino hacia la soberanía junto a miles de personas que deseen ser protagonistas de este momento histórico».