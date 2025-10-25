El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cargos electos de EH Bildu han acudido a un acto en Amaiur, símbolo de la resistencia del Reino de Navarra.

Bildu cree «insuficiente» el marco del Estatuto y urge a reconocer el derecho a decidir

La coalición soberanista incide en la necesidad de «actualizar» el autogobierno como «un paso más en el camino hacia la república vasca»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:03

Comenta

La izquierda abertzale, entonces aglutinada en torno a HB, no apoyó el Estatuto de Gernika de 1979 y llamó a la abstención en el referéndum ... popular porque, bajo su punto de vista, suponía el «paso definitivo y el más sólido dado en el camino de la separación institucional de Euskadi Sur». Casi medio siglo después, EH Bildu sigue sin reconocerse en aquella norma, pero en los últimos tiempos se ha ido abonando a la denuncia de los «incumplimientos» por parte del Gobierno central y a la reclamación de una «actualización» del autogobierno evitando apelaciones a las vías más rupturistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  3. 3 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  4. 4

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  5. 5 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  6. 6

    La capilla de las gambas está en el restaurante más antiguo de Bilbao
  7. 7

    Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado
  8. 8

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  9. 9

    La huelga por los vestuarios de Petronor paraliza las exportaciones de la refinería
  10. 10

    Macro-fiestón euskaldun en el BEC: Gatibu, ETS o Latzen y una Leire Martínez muy aplaudida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bildu cree «insuficiente» el marco del Estatuto y urge a reconocer el derecho a decidir

Bildu cree «insuficiente» el marco del Estatuto y urge a reconocer el derecho a decidir