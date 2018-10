PNV y EH Bildu constatan sus «diferencias» para pactar los Presupuestos Jordi Alemany Los jeltzales dicen tras reunirse con la izquierda abertzale que sus exigencias «desbordan» el marco económico y competencial y que no habrá acuerdo si no las «reorientan» OLATZ BARRIUSO Lunes, 29 octubre 2018, 15:01

La reunión celebrada este lunes a la mañana entre sendas delegaciones del PNV y EH Bildu para explorar las posibilidades de cerrar un acuerdo sobre los Presupuestos del Gobierno vasco ha servido, sobre todo, para constatar las «diferencias» entre ambas formaciones, que discrepan sobre la viabilidad de destinar más recursos a subir las pensiones en Euskadi. El tono de la cita lo han marcado las declaraciones previas del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que apenas una hora antes de que arrancase el encuentro, a las diez de la mañana, ya había calificado de «prácticamente inviable», en una entrevista en Radio Euskadi, la propuesta de la izquierda abertzale. Para el titular de Economía del Gabinete Urkullu, los 420 millones que EH Bildu demanda para complementar las pensiones (350 del montante total) y fomentar el empleo son una cifra «enorme» que quebraría la regla de gasto. Y no solo eso: según Azpiazu, las Cuentas correrían el riesgo de ser recurridas porque el Ejecutivo de Vitoria no es competente para pagar las pensiones, ni siquiera en una parte.

Con esos antecedentes ha arrancado la cita en Sabin Etxea, a la que, por parte del PNV, han acudido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, el burukide Joseba Aurrekoetxea y la parlamentaria Josune Gorospe. Los interlocutores de la izquierda abertzale han sido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, y Nerea Kortajarena. Tras hora y media de reunión, ha quedado claro que las posiciones están muy alejadas y que si EH Bildu no «reorienta» sustancialmente su propuesta no habrá acuerdo posible. Así lo ha advertido la propia Gorospe, que ha subrayado en su comparecencia posterior que las reclamaciones de la izquierda abertzale «desbordan» no solo el marco presupuestario en el que se mueve el Gobierno vasco sino también el competencial, una posición que choca con el discurso mucho más posibilista y abierto al acuerdo de sus socios del PSE tras reunirse la semana pasada con EH Bildu.

El PNV ha recordado a sus interlocutores, según fuentes del EBB, que el Ejecutivo, para ajustarse al techo aprobado en el Congreso y bendecido por Bruselas, solo puede gastar 371 millones más, de los cuáles más de 200 ya están comprometidos para abonar los incrementos en el sueldo de los funcionarios. Otra buena parte del extra disponible se destinará a inversiones en materia de sanidad –equipamientos médicos, farmacias–, educación y al plan para fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda. «¿Quiere EH Bildu que quitemos de esas partidas?», se preguntan en el PNV, que recuerda, además, que, el pasado 27 de julio, EH Bildu votó en contra en el Congreso, junto a PP y C's, entre otros, del nuevo techo de gasto que proponía Pedro Sánchez y que el grupo jeltzale respaldó. «Ahora piden gastar más, ¿por qué no lo pensaron en su momento?», inciden, convencidos de que pagar parte de las pensiones desde Euskadi sumiría al proyecto en la «inseguridad jurídica». Lo que se hace ahora, dicen, es «ayudar» a las viudas y a las personas en riesgo de exclusión vía RGI.

El mal menor

La cita de este lunes no hace sino incrementar la impresión de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y el PNV han interiorizado que, con un margen de maniobra razonable gracias al incremento de la recaudación, la prórroga de las Cuentas actuales podría ser el mal menor. Un acuerdo con EH Bildu no solo descuadraría el Presupuesto, como claman en el departamento de Hacienda y en Sabin Etxea, sino también el discurso jeltzale, anclado en la centralidad, a poco más de medio año de unas elecciones municipales y forales que afrontan con las encuestas de cara. Tras acordar con la izquierda abertzale las bases del nuevo estatus, una nueva fotografía de la mano de EH Bildu escoraría peligrosamente al partido hacia un extremo del tablero. No obstante, el PNV ha negado tajantemente razones de oportunidad política o estratégica y ha insistido en que su mano está tendida a los tres grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo «bueno» para Euskadi y sus ciudadanos.

«Tenemos un mes para entablar las negociaciones» y para que EH Bildu rectifique su propuesta, ha insistido Gorospe. Pero, ¿está dispuesta EH Bildu a ceder tanto como le reclama el PNV? No parece probable, teniendo en cuenta que, tras concluir la reunión, Arnaldo Otegi se ha dedicado a desmontar los argumentos jeltzales para rechazar atender sus reclamaciones. El líder de la izquierda abertzale ha recordado que, pese a ser Euskadi la comunidad menos endeudada, el Gobierno vasco va a destinar más de 200 millones al pago de la deuda, además de invertir otros 500 anuales en financiar «a la Defensa española». «No nos pueden decir que 420 millones en un Presupuesto de 11.700 es una cifra inalcanzable», ha rebatido, convencido de que «decir a los pensionistas y a las mujeres que hay dinero para otras cosas y no para ellos» es una «grave dificultad» en el discurso del PNV. Para Otegi, que ha recordado que hay hogares vascos que no pueden permitirse encender la calefacción, es una cuestión mucho más simple: destinar el grueso del gasto público «a quien menos tiene» y «rectificar» las políticas sociales. Gobierno y PNV insisten en que ya se destinan ocho de cada diez euros del Presupuesto a ese capítulo.