Bildu carga contra el PNV: «No hay razón que justifique los bandazos aplaudidos por los fascistas»

EH Bildu ha cargado este domingo contra el PNV por la decisión de que la Ertzaintza publique el origen de los detenidos. «No hay ... argumento que justifique los bandazos aplaudidos por los fascistas», ha dicho el diputado en el Congreso Oskar Matute. «Es irresponsable y un error de consecuencias incalculables», ha añadido.

En una comparecencia sin preguntas en Bilbao, Matute ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación nacional que EH Bildu ha convocado el próximo sábado en la capital vizcaína. Ha iniciado su intervención expresando su «orgullo de país» por el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Un encuentro que, a su juicio, no sólo sirvió para «reclamar lo que es de justicia» (la oficialidad de la selección vasca), sino también para denunciar el «genocidio» en Gaza y situar a la sociedad vasca «en el lado correcto de la Historia».

«Euskal Herria siempre ha estado a la altura. Lo estuvo hace 50 años, cuando lo dejaron todo atado y bien atado», ha dicho, en referencia a la muerte de Franco. «Y lo está ahora, cuando el franquismo que nunca murió vuelve a amenazar nuestros derechos y libertades». En este escenario, aboga por «no retroceder, no caer en la equidistancia y mucho menos dejarse condicionar por las presiones reaccionarias y xenófobas de la extrema derecha». «Es irresponsable y un error de consecuencia incalculables», ha indicado.

Es en este punto en el que ha cargado de forma velada, sin mencionarlo, contra el PNV y la nueva política de comunicación de la Ertzaintza. Tal y como desveló este periódico, la Policía autonómica ha publicado su primer informe en el que desglosa los delitos por la nacionalidad de quienes los cometen. Lo que revela, por ejemplo, que los autóctonos son mayoría entre los detenidos por tráfico de drogas. O que los ciudadanos de origen magrebí lideran los robos con violencia o intimidación y los hurtos: son, respectivamente, el 67% y el 68 de los detenidos en esas categorías.

Este giro inédito ha provocado las críticas de colectivos y asociaciones antirracistas, que temen una estigmatización de los inmigrantes. El Ararteko ya ha preguntado de forma oficial al Gobierno vasco por este giro en su política de comunicación. Y este domingo ha sido Matute quien lo ha denunciado. «No hay argumento que justifique los bandazos aplaudidos por los fascistas», ha subrayado. «La única forma de hacerles frente es tomar partido y luchar», para lo cual ha hecho un llamamiento a «salir a la calle, defender lo que es nuestro y demostrar que somos más quienes queremos avanzar que quienes nos empujan a retroceder». Por todo ello, ha llamado a «las clases populares y a las gentes de este país, feministas, trabajadores euskaltzales, ecologistas, jóvenes y mayores a salir a las calles para decirles a los fascistas que aquí hay un pueblo digno y que no pasarán».