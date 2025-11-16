El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oskar Matute este domingo en Bilbao. E. C.

Bildu carga contra el PNV: «No hay razón que justifique los bandazos aplaudidos por los fascistas»

El diputado Oskar Matute llama a participar en la manifestación del próximo día 22 y asegura que el partido contra Palestina «nos sitúa en el lado correcto de la historia»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:31

EH Bildu ha cargado este domingo contra el PNV por la decisión de que la Ertzaintza publique el origen de los detenidos. «No hay ... argumento que justifique los bandazos aplaudidos por los fascistas», ha dicho el diputado en el Congreso Oskar Matute. «Es irresponsable y un error de consecuencias incalculables», ha añadido.

Te puede interesar

