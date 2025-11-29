El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Pello Otxandiano, encabezó las negociaciones presupuestarias con el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. Blanca Castillo

Bildu busca ahora «acuerdos de país» con enmiendas a las Cuentas

El PNV defiende que los Presupuestos están en el «buen camino» si el PP los ve «socialistas» y la coalición abertzale, «neoliberales»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

Tras cerrarse en falso la negociación para que la oposición apoye el proyecto de Presupuestos para 2026, los grupos políticos se afanan ahora por ganar la batalla del relato. EH Bildu, PP y Sumar presentaron esta semana enmiendas a la totalidad al constatar que no había agua en la piscina para pactar con PNV y PSE, cuya mayoría absoluta garantiza que las Cuentas saldrán adelante. No obstante, hasta el 23 de diciembre hay tiempo para que los socios de coalición incorporen enmiendas parciales de la oposición.

La coalición abertzale ha explicado este sábado que ha presentado cuatro enmiendas por valor de nueve millones de euros «para encauzar grandes acuerdos de país». Una cantidad «de poco monto económico pero de gran calado político», en palabras del parlamentario soberanista Ander Goikoetxea.

Las iniciativas abarcan la segregación escolar –justo este sábado hay convocada una manifestación de la escuela pública en Bilbao por este asunto–, la modernización de la Administración, la política lingüística y el pacto social por el clima. «Queremos saber si PNV y PSE están dispuestos a volver a los acuerdos en estos temas», ha indicado Goikoetxea.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado en declaraciones a lo medios de comunicación que los Presupuestos están en el «buen camino» si el PP los considera «socialistas y de izquierdas» y EH Bildu «neoliberales y de derechas». «Están en la centralidad y la moderación, respondiendo a los principales retos como la seguridad, la vivienda y la salud», ha subrayado.

