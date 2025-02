Bildu arranca su congreso con el objetivo de aprovechar el desgaste del PNV

EH Bildu arrancó ayer en Pamplona su tercer congreso, una cita que la formación soberanista quiere convertir en un trampolín que impulse su estrategia para lograr el 'sorpasso' al PNV y ensanchar su poder institucional en 2027 y 2028, cuando se celebrarán las próximas elecciones ... forales, municipales y autonómicas. No varía la estrategia ni los liderazgos, con Arnaldo Otegi reelegido como principal referente, pero sí la estructura interna. El timón estará copado por la izquierda abertzale, con EA y Alternatiba cada vez más diluidos.

La coalición ha elegido Pamplona para celebrar el cónclave, toda una declaración de intenciones. La Alcaldía está en sus manos tras la moción de censura presentada a finales de 2023 contra UPN con el apoyo del PSN y Navarra es el laboratorio de pruebas donde se ensayan las estrategias que luego se extienden al resto de territorios. La coordinadora general en la comunidad foral es Miren Zabaleta, de la máxima confianza de Otegi, y que seguirá dentro del núcleo duro.

El congreso, bajo el lema 'Zutunik. Utopian gara aske' (En pie. Somos libres en la utopía), se mueve en los equilibrios habituales de EH Bildu. Ayer, por ejemplo, comenzó con una mesa redonda en la que además de Otegi estuvieron representados algunos de los aliados históricos internacionales de la izquierda abertzale, como Sinn Féin o el ANC sudafricano. Pero sobre todo, lo que busca la coalición soberanista es mirar al futuro y sacar pecho en un momento en el que tiene el viento de cola y observa la tormenta que azota al PNV.

Aunque en las autonómicas del año pasado no logró el ansiado 'sorpasso', EH Bildu está convencida de que es cuestión de tiempo que se produzca. Y para conseguirlo el objetivo es ampliar la base social. Los dirigentes soberanistas no ocultan que el principal caladero donde tienen margen para crecer es en el entorno del PNV. Captar a simpatizantes que en estos momentos no están cómodos con la situación de los de Andoni Ortuzar y pueden ver en EH Bildu una alternativa seis años después de la disolución de ETA.

La «construcción nacional»

De hecho, la ponencia política diseñada por la cúpula de la formación apuesta por reforzar la vía posibilista, sin grandes estridencias y poniendo el foco en el «reconocimiento de Euskal Herria» para atraer al sector jeltzale más soberanista. En tono de autocrítica, se reconoce que «en los últimos años no hemos sabido situar la cuestión nacional correctamente en el centro político», algo que se quiere revertir a las puertas de que se reabra el debate sobre la reforma estatutaria. Tras varios años reforzando su perfil social, ahora se aboga por lograr «avances sólidos en la construcción nacional».

El texto, presentado a finales del año pasado, apenas ha contado con contestación interna y las enmiendas que ha presentado la militancia abogaban, en su gran mayoría, por cuestiones más o menos estéticas. Tampoco la nueva ejecutiva ha encontrado grandes escollos. Aunque los militantes de EH Bildu están votando estos días y el resultado no se conocerá hasta hoy sábado, no hay plancha alternativa.

La formación apuesta de manera oficial por lo que se denomina una «doble cámara», una ejecutiva reducida que será la que llevará el día a día y la Mesa Política, que se reunirá solo cada dos meses. Será ahí donde EA y Alternatiba podrán sentarse. El mando efectivo lo tendrá la izquierda abertzale, con Otegi convertido en secretario general -ahora es coordinador-, Sonia Jacinto como responsable de Organización, Arkaitz Rodríguez -líder de Sortu- de 'número tres' y Pello Otxandiano, Zabaleta y Unai Urruzuno compartiendo el diseño de las líneas estratégicas.