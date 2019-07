EH Bildu se abstendrá, pero advierte: «No habrá estabilidad sin plurinacionalidad» La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante el debate de investidura. / EP «¿Va a ser el presidente que afronte los problemas estructurales del Estado sin corsés coercitivos?», pregunta Aizpurua a Sánchez LORENA GIL Bilbao Martes, 23 julio 2019, 13:13

EH Bildu ha confirmado lo que parecía ya un secreto a voces. Se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez para frenar al «tridente de la derecha», si bien, según ha advertido su portavoz, Mertxe Aizpurua, «no habrá estabilidad sin plurinacionalidad».

La diputada de la coalición abertzale, que forma parte del Grupo Mixto de la Cámara, ha arrancado su intervención en el hemiciclo con un doble mensaje. Aizpurua ha censurado el «apartheid político» que sufre su formación. «Una falacia –ha manifestado–, porque quienes, por ejemplo, se suman a él en Navarra para no hablar con nosotros, negocian y pactan con EH Bildu en otras instituciones». Se refirió así a los socialistas, pero también al PP, que según ha puntualizado, ha llegado a acuerdos con la coalición independentista en el Parlamento vasco. «Dejen de manipular a la ciudadanía», ha defendido Aizpurua.

Dicho esto, la portavoz abertzale ha dirigido el resto de su discurso hacia el candidato, Pedro Sánchez. Ha recordado la importancia del voto de EH Bildu para sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero también los decretos sociales del Gabinete socialista. Y tras echar la vista atrás, la portavoz de la coalición abertzale se ha referido a los «retos» ante los que «nos sitúa la investidura». «En medio de una crisis del sistema» y de la «inestabilidad cronificada en la gestión del Estado», ha dicho. «Problemas que este Gobierno y esta Cámara han dejado enmohecerse»: Desigualidades, desemempleo, pensiones, modelo productivo... «Hemos pasado de desaprovechar acometer una segunda Transición a llevar a cabo una involución, con el 155 y un nacionalismo español supremacista», ha lamentado Aizpurua. «La Constitución se usa como la cárcel del pueblo, supuso la impunidad para los franquistas. Y si no, miren hacia el Valle de los Caídos y las cunetas», ha añadido.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha señalado a Escocia y a Quebec, entre otros, como ejemplos de cómo «resolver los problemas». «Las sociedades vasca y catalana deben decidir», ha reclamado. Acto seguido, Aizpurua ha interpelado directamente a Pedro Sánchez: «¿Qué quiere hacer usted que no harían PP, Ciudadanos y Vox? ¿Continuará sacrificando la democracia para evitar estos problemas o va a ser el presidente que los afronte sin corsés coercitivos?». La diputada abertzale ha pedido diálogo al candidato, desde «parámetros de bilateralidad». «Aproveche esta oportunidad porque igual es la última», le ha advertido. En este sentido, y pese a asegurar tener «sobradas razones para votar que no» –«Si no es capaz de pactar con Unidas Podemos, qué vamos a esperar los independentistas de izquierdas», ha señalado–, Aizpurua ha afirmado que EH Bildu se abstendrá esta tarde. «No será un cheque en blanco», ha subrayado. «Nuestro voto es para derogar la reforma laboral, la ley mordaza, para reivindicar nuestra lengua y nuestra cultura, para reclamar el derecho de autodeterminación y pedir la libertad de los presos. Esta es la imagen de EH Bildu y no la que se quiere vender de nosotros», ha apostillado.

Réplica del candidato

En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha asegurado que él no «veta» a EH Bildu. «Yo respeto su legitimidad. Pero tenemos discrepancias de presente, de futuro y de pasado. También de pasado», ha expresado. El candidato socialista ha asegurado compartir inquietudes de ámbito social, pero ha rechazado la concepción de que «todos los problemas del país se deban a uan crisis territorial». «Hemos descentralizado competencias desde abajo y desde arriba. Y ese es el camino. Compartir soberanías, no trocearlas», ha defendido Sánchez. «Me pregunta qué voy a hacer, y yo le voy a ser claro», ha continuado. El candidato socialista ha recordado los resultados del último Euskobarómetro, que apuntaban a que el 83% de los vascos mostraban su satisfacción hacia el Estatuto. «El Estado de las Autonomías es el mejor modelo», ha conluido.

A este respecto, Mertxe Aizpurua ha puesto en duda la fiabilidad del Euskobarómetro elaborado por la UPV, «al igual que el CIS», y ha insistido en que el Estatuto está «agotado» porque, ha criticado, «ustedes llevan cuarenta años incumpliéndolo». En este sentido, ha invitado a Pedro Sánchez a tomar un camino más directo que los estudios demoscópicos y «poner en marcha una consulta para dilucidar lo que quieren los vascos de verdad». "Un 83%, con el margen de error que quiera, es mucha gente. No hace falta hacer ninguna consulta. En las elecciones autonómicas los ciudadanos también se manifiestan y lo que se ve es que una mayoría de vascos defiende el autogobierno", ha insistido Sánchez en su último turno de respuesta. El candidato a presidente del Gobierno ha aprovechado para criticar la propuesta de reforma del Estatuto de EH Bildu por, ha argumentado, "dejar fuera a todos los vascos que no son independentistas", y ha asumido que "es evidente que tenemos que ampliarlo". Con un "escollo importante", el de la Seguridad Social. "Eso supondría romper la Caja Única".