Cuatro kilómetros de retenciones en la A-8 hacia Cantabria desde Zierbena
Arnaldo Otegi, en su intervención este sábado en Tabakalera de San Sebastián. E. C

EH Bildu abre un «diálogo nacional» para «construir un proyecto de país compartido»

Arnaldo Otegi anuncia que presentará «un documento sintético de cuatro folios» que «sirva de base de discusión»

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:19

EH Bildu ha presentado este sábado, en un acto ante su militancia dentro de su conferencia política, una «iniciativa del diálogo nacional» con la que pretende «construir un proyecto de país compartido». El propio Arnaldo Otegi ha presentado las líneas maestras de un plan de trabajo para los próximos meses que gira sobre «un gran proceso colectivo de escucha activa, contraste y construcción compartida».

El anuncio llega sólo unos días después de que el portavoz de la coalición soberanista, Pello Otxandiano, mostrara su mano tendida para alcanzar acuerdos en el Pleno de Política General. Otxandiano justificó su postura «ante la ventana de oportunidad» que supone el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre cuya duración mostró sus dudas. Y alertó, al igual que el propio lehendakari Pradales, de los riesgos «para el autogobierno» de un cambio en la Moncloa.

Otegi también ha aludido este sábado al actual «momento histórico con profundas transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas y marcado por el agotamiento de los actuales marcos de autogobierno». A su juicio, conduce a «un desafío nacional de carácter histórico y que exige una reacción a gran escala, un nuevo impulso y una nueva transformación nacional».

EH Bildu planea poner sobre la mesa «una propuesta-marco: un diagnóstico básico y sintético», que anuncian que tendrá «cuatro folios» para que «sirva de base de discusión porque no se trata solo de escuchar, sino de abrir un diálogo en profundidad». Esa base pivota sobre tres dimensiones: «la local, la nacional y la experta-institucional». En la primera se trabajará junto a «agentes sociales y personas de referencia», en la segunda se elevará a «los principales agentes y personalidades» y en la tercera se pretende «identificar y diseñar las políticas públicas estratégicas que requiere ese salto, sistematizando las aportaciones recogidas».

Según ha recalcado Otegi, «este país ha sabido salir adelante en situaciones muy difíciles y volverá a hacerlo pero, para ello, primero debemos leer bien el momento y analizar con rigor cómo está el país». El coordinador de EH Bildu también ha destacado que «se habla mucho del mundo, de EEUU, de Europa, de Draghi, de Von der Leyen, de Letta, de España o de Canarias... y muy poco del país. Nosotros proponemos hablar del país, de sus fortalezas y debilidades».

