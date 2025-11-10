Bilbao recuerda a sus víctimas del terrorismo y de la violencia política: «Cada ausencia es una herida abierta» Mandatarios institucionales, dirigentes de todos los partidos salvo el PP y representantes de la sociedad civil homenajean a un centenar de damnificados con motivo del 'Día de la Memoria'

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, depositan una corona de flores ante la escultura 'Atalase', junto al Guggenheim.

Koldo Domínguez Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:48 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

«En la noche oscura la memoria enciende una luz sobre el recuerdo, la llama implacable de la historia mantiene el recuerdo de quienes ya no están».

Decenas de mandatarios institucionales y dirigentes de todos los partidos, salvo el PP, así como representantes de la sociedad civil y vecinos de la ciudad se han reunido en la mañana de este lunes para honrar al centenar de víctimas del terrorismo y la violencia política naturales de la capital vizcaína o que fueron asesinados en sus calles. El acto se ha celebrado con motivo del 'Día de la Memoria', instaurado en 2010 por el Gobierno de Patxi López, para recordar a todos los damnificados del terrorismo. Una fecha cargada de simbolismo al ser uno de los pocos días del calendario en el que no hubo ningún atentado mortal.

«Ese silencio resuena en nuestras almas hasta convertirse en grito, una fuerza terca de la condena que no se rinde ante la injusticia».

La parte central del homenaje ha estado centrada en los familiares de las víctimas, representadas por seis de ellas: María Alonso, Mari Carmen López, Inés Núñez de la Parte, Asier González, Dori Monasterio y Abel Uceda. Ellos han sido los encargados de leer el nombre de los bilbaínos asesinados por ETA, así como por grupos terroristas de extrema derecha y los vinculados con la guerra sucia del Estado. No ha habido discursos políticos, ni reivindicaciones partidistas. Sólo un respetuoso silencio por el resto de asistentes. Como novedad, el acto se ha desarrollado en el conjunto escultórico 'Atalase', ubicado en los jardines junto al museo Guggenheim e inaugurado hace ahora un año.

«En cada ausencia, una herida abierta; en cada lágrima, el deseo de paz. La búsqueda de una luz tras el muro levantado tras arrebatarnos lo que más queríamos».

Entre los asistentes se encontraban la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Junto a él, los portavoces de todos los grupos municipales, salvo el PP, que no ha enviado a ningún representante. Fuentes del partido conservador aseguran que su ausencia se debe a que la convocatoria de Bilbao «coincidía» con el Acto Institucional de la Memoria en Vitoria y «han decidido acudir» a este segundo «junto a la mayoría de representantes del PP Vasco». Entre los asistentes se encontraba el obispo de Bilbao, Joseba Segura, además de diferentes cargos de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Todos han depositado claveles rojos y blancos frente a la placa que recuerda a las víctimas en nombre del Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia.

«Esta ausencia es un polvo que nos seca la garganta. Este deseo es un compromiso de mantener viva nuestra memoria».

En el acto también han participado medio centenar de alumnos de la ESO de ikastola Artxandape y Escolapios. Tres de ellos han sido los encargados de leer un texto en memoria de las víctimas que concluía así:

«Esta esperanza es un clamor para acabar con todas las violencias. Vuestros nombres son la mirada que nos acaricia el alma para seguir viviendo».