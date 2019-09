¿Quiénes se benefician si no va a votar el próximo 10-N? En menos de dos meses, los ciudadanos afrontarán una nueva jornada electoral. / Borja Agudo El «hartazgo» ciudadano después de un año cargado de elecciones y en el que los partidos han sido incapaces de entenderse para formar Gobierno hace prever un aumento de la abstención... que castigaría a unos más que a otros SOLANGE VÁZQUEZ Miércoles, 18 septiembre 2019, 14:14

Y aquí nos vemos de nuevo, casi cinco meses después de las últimas elecciones generales, con otros comicios a la vuelta de la esquina. ¿Más de lo mismo? No exactamente. Es cierto que usted volverá a ser llamado a las urnas -sí, por tercera vez este año- y tendrá que soportar, con más o menos estoicismo, otra campaña electoral, aunque al menos esta vez sólo durará una semana (un pequeño balón de oxígeno para los cansados ciudadanos). Pero algo ha cambiado respecto a las elecciones del 28 de abril: el estado de ánimo de los potenciales votantes. La mayoría, tras ser testigos del fracaso de las fuerzas políticas para formar Gobierno, muestran una notable desmotivación e incluso un comprensible cabreo, sentimientos que hacen prever un aumento de la abstención en la cita electoral del próximo 10 de noviembre, según han advertido algunos expertos. Teniendo en cuenta que en el 28-A la participación fue altísima -más del 75% de los censados ejercieron su derecho a voto-, sólo cabe esperar ahora una caída. «Parece claro que va a bajar, se aprecia el hartazgo entre la gente, el 'yo esta vez no voto' está ahí», confirma Javier Tajadura, experto de Derecho Constitucional de la UPV.

Pero, ¿a quién beneficiaría que la gente se quedase en casa para 'castigar' a los políticos? Está muy extendida la idea de que cuando la abstención crece, son las formaciones de izquierda las que siempre pagan el pato, porque su electorado es menos fiel que el de la derecha (chistes izquierdistas dicen que los conservadores no van a votar, sino a 'fichar'). Aunque no es una ley infalible ni mucho menos. Y menos en un escenario tan complejo como el actual.

Todo apunta a que en el 10-N los que pueden salir peor parados van a ser Podemos, Ciudadanos y Vox, es decir, todas las fuerzas que se quedan fuera del bipartidismo PSOE-PP. «Socialistas y populares van a subir. Todos llevan diciendo meses que no querían otras elecciones, pero no es así. Al PP le interesaba, desde luego, porque mejorará sus resultados... Y el PSOE ha querido asumir el riesgo de otras elecciones porque, aunque la izquierda va a sacar menos, espera que la división de fuerzas resultantes de estos comicios les sea más favorable», explica Tajadura. En el fondo, considera que ambas formaciones «añoran el bipartidismo» de antaño, ya que el multipartidismo, «esperanzador y positivo en origen» se ha revelado como el «caos absoluto» a la hora de formar Gobierno. Bueno, esto en España, porque en Alemania, como alaba el experto, «en tres meses de negociación seria, con documentos donde se concretaban los detalles, lograron un gran gobierno de coalición». A su entender, eso es lo que ha faltado, seriedad y negociación. Algo que, claro, ha indignado a los ciudadanos, que, para colmo, han visto cómo los políticos se iban de vacaciones en agosto sin solucionar la papeleta. «Eso fue como de broma», indica.

La sensación de que los partidos han perdido el tiempo y de que ha habido algo de 'teatrillo' en los intentos por desatascar la situación son los ejes del descontento que puede desmovilizar a los votantes. Pero también hay otro factor que quizá adormezca las ganas de participar en el 10-N. «La entrada de Vox fue en las pasadas elecciones un factor de movilización», recuerda. No se sabía qué iba a pasar y había miedo. Pero vistos sus resultados, esa motivación de frenar a la ultraderecha «se ha desinflado bastante», apunta. No obstante, según avanza Tajadura, «aún falta mucho para el 10-N» y pueden surgir nuevos factores de movilización que hagan que la abstención no sea muy acusada.

Nulos y blancos

De momento, el descontento de los ciudadanos es sólo una sensación y la abstención una de sus posibles consecuencias. Pero hay más versiones de ese hartazgo electoral: también se prevé que el 10-N aumenten los votos nulos y en blanco. Los votos en blanco -cuando el sobre depositado no contiene papeleta- computan a la hora del recuento e influyen a la hora de repartir escaños entre los partidos. Si abundan, los que salen escaldados son los partidos pequeños, ya que, en virtud de la ley d'Hont, en cada circunscripción se excluyen primero las candidaturas que no hayan obtenido un 3% de votos válidos. Por lo tanto, si hay muchos blancos, el escaño se 'encarece' y una candidatura necesita más votos para lograr representación. Es decir, si en unas elecciones quiere 'protestar' con un voto en blanco, sepa que los daños colaterales pueden ser para una formación humilde, quizá ajena a su enfado.

Sin embargo, los votos nulos no tienen efecto alguno. Son aquellos que van en un sobre distinto al oficial o cuya papeleta es inadecuada: desde la clásica y pringosa loncha de chorizo, hasta una fotocopia de un billete pasando por un sinfín de iniciativas creativas y de protesta contra la corrupción y la clase política. Desde el punto de vista del cálculo electoral no tienen ningún valor, porque ni suman ni influyen en nada. Únicamente son mensajes que muestran que algunos invitados a la 'fiesta de la democracia' no tienen el cuerpo para urnas.