El 'caso Belate' acorrala a Chivite, que cesa a un alto cargo para apaciguar a sus socios

María Chivite celebrará este miércoles, a buen seguro, el Día de Navarra más complicado desde que preside la Comunidad foral. La dirigente socialista está inmersa ... en una crisis que permanecía larvada desde hace meses dentro de las presuntas maniobras corruptas de Santos Cerdán y que en las últimas horas ha estallado tensionando al máximo las relaciones con sus socios en el Ejecutivo: Geroa Bai (coalición en la que está integrado el PNV) y Contigo-Zurekin, además de EH Bildu, formación que le apoya desde fuera del Consejo de Gobierno.

Las tres formaciones han presentado a Chivite lo que podría interpretarse como un ultimátum para que depure las responsabilidades políticas del 'caso Belate'. En concreto, quieren explicaciones pormenorizadas sobre la aprobación de un sobrecoste de 8,5 millones en las obras de construcción de una nueva galería en este puerto del norte de Pamplona, adjudicadas a Acciona y Servinabar.

Y en el ojo del huracán se encuentra Óscar Chivite, tío segundo de la presidenta, y responsable del Departamento de Cohesión Territorial. Su consejería fue la que autorizó ese aumento del presupuesto inicial, de 76 millones de euros, sin que, al parecer, existieran causas objetivas para hacerlo. De hecho, Óscar Chivite defendió en julio en el Senado la «legalidad y transparencia» de la adjudicación de los trabajos (proceso bajo sospecha) y que fue el propio Gobierno foral el que propuso ampliar los fondos para el proyecto.

Sin embargo, técnicos del propio Ejecutivo desmintieron hace días al consejero y aclararon que fueron las empresas adjudicatarias las que reclamaron ese dinero extra. La realidad es que la Intervención General del Gobierno navarro ha ordenado paralizar el pago de esos 8,5 millones de euros extra al detectar, tal y como ha detallado en un informe, que al menos 6 millones no han sido debidamente justificados. De ahí que la UCO haya solicitado al juez del Supremo Leopoldo Puente para que incluya el 'caso Belate' en su causa en la que investiga por corrupción a Santos Cerdán.

Mejoras en la gestión

Ante esta situación, los socios de Chivite señalan directamente al consejero de Cohesión Territorial, evidenciando una crisis de confianza con los socialistas navarros. Tanto Geroa Bai como Contigo-Zurekin habían solicitado la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno para sentarse cara a cara con la presidenta Chivite y escuchar directamente sus explicaciones. Esa reunión se produjo el lunes y finalizó sin ningún tipo de novedad.

Tal fue el malestar que esa actitud generó en sus socios, que este martes Chivite se ha visto obligada a rectificar y finalmente ha entregado la cabeza del 'número dos' del departamento, el director general de Obras Públicas, Pedro López. Además, según ha informado a media tarde en una nota de prensa, el Gobierno foral activará mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, que incluirán el relevo de la dirección del proyecto y la supervisión «directa» de las cuentas por parte del Departamento de Economía y Hacienda.

A partir de ahora habrá que ver si los socios de Chivite dan por bueno que Pedro López asuma la responsabilidad política del caso o si, por el contrario, mantienen su presión para que sea Óscar Chivite quien deje su puesto por el fiasco –y las posibles derivadas judiciales– del 'caso Belate'.