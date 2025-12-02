El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Chivite se reunió ayer en Madrid con el ministro de Transportes, Óscar Puente. E. C.

El 'caso Belate' acorrala a Chivite, que cesa a un alto cargo para apaciguar a sus socios

La presidenta se resiste a entregar la cabeza de su tío y consejero de Cohesión Territorial, señalado por el sobrecoste de esa obra, adjudicada a Acciona

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:00

Comenta

María Chivite celebrará este miércoles, a buen seguro, el Día de Navarra más complicado desde que preside la Comunidad foral. La dirigente socialista está inmersa ... en una crisis que permanecía larvada desde hace meses dentro de las presuntas maniobras corruptas de Santos Cerdán y que en las últimas horas ha estallado tensionando al máximo las relaciones con sus socios en el Ejecutivo: Geroa Bai (coalición en la que está integrado el PNV) y Contigo-Zurekin, además de EH Bildu, formación que le apoya desde fuera del Consejo de Gobierno.

