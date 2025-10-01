Begoña Gómez reclama a la Audiencia Provincial que corrija la decisión enviarle ante un jurado

Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincia de Madrid que corrija de inmediato la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar los trámites para ... enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación por el supuesto uso continuo de la asistente de Moncloa para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense.

La mujer de Pedro Sánchez, en su recurso de apelación directamente ante los superiores de Peinado, además de denunciar la «escasa fundamentación» del instructor para enjuiciarla, alega que es una simple «particular» que no puede ser juzgada por prevaricación porque, entre otras cosas, no hay un estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno que fije hasta dónde la mujer o marido del jefe del Ejecutivo pasa a tener una responsabilidad pública.

Sea como fuere, en cualquier caso, Gómez minimiza en su escrito el peso de los 121 correos aportados a la causa por la Complutense y que certifican, según el análisis de la Guardia Civil que la empleada del Presidencia Cristina Álvarez durante casi cuatro años (de 2021 a 2024) hizo todo tipo de gestiones para la controvertida cátedra. Según la mujer de Sánchez, hacer gestiones ajenas al empleo oficial es algo «habitual en el ámbito laboral».

El abogado de la imputada, el exministro socialista Antonio Camacho, recurre el auto en el que Peinado acordó transformar las diligencias de investigación al procedimiento del jurado incidiendo en el que hecho de que su cliente no puede ser encausada por malversación (el delito que la aboca al tribunal popular) por no es funcionaria ni cargo público, por lo que ella ni tomó parte en el nombramiento de Álvarez en julio de 2018 como directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ni en el «pago de emolumentos».