Begoña Gómez. EP

Begoña Gómez reclama a la Audiencia Provincial que corrija la decisión enviarle ante un jurado

Dice que hacer gestiones ajenas al empleo oficial es algo «habitual en el ámbito laboral» y afirma que no puede ser juzgada por prevaricación porque no hay un estatuto del cónyuge del presidente

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:42

Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincia de Madrid que corrija de inmediato la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar los trámites para ... enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación por el supuesto uso continuo de la asistente de Moncloa para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense.

