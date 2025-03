La batalla vasca, explicada en la reforma fiscal

Que el eje izquierda-derecha condiciona la política vasca es un hecho que salta a la vista al analizar los derroteros que ha tomado el ... debate sobre la reforma fiscal, a priori una revisión pensada -según confesión de sus promotores- para que ninguna de las fuerzas del arco político «tuviera fácil decir que no». Una filosofía que deja claro que las medidas pactadas por jeltzales y socialistas no eran tanto una modificación profunda y con calado ideológico del modelo impositivo vasco sino una serie de iniciativas objetivamente sencillas de explicar y dirigidas a las rentas más bajas, a los jóvenes, a las familias y a facilitar el acceso a una vivienda.

¿Por qué entonces la negociación de la propuesta que inició en enero su tramitación en las Juntas Generales se ha convertido en un laberinto político de incierta salida? ¿Por qué los vetos cruzados han ido enredando las conversaciones para encontrar un socio que complete la mayoría necesaria, insuficiente en Álava y Gipuzkoa? ¿Por qué el foco ha girado en las últimas horas hacia Podemos, cuando destacados dirigentes jeltzales admiten en privado que la idea inicial, y la más lógica, era acordarla con el PP? ¿Por qué las bases de una fuerza política con representación en Juntas pero no en el Parlamento puede acabar teniendo la última palabra en un asunto clave para vertebrar el país?

La respuesta es, efectivamente, la apuntada al principio, que los partidos vascos han convertido la fiscalidad, un asunto sensible y a flor de piel para la inmensa mayoría de los ciudadanos, en el vehículo perfecto para marcar perfil de cara al nuevo ciclo político que se abrirá a partir de las elecciones municipales y forales de 2027. Una etapa que, en cierta medida, ha comenzado ya con el recambio de Andoni Ortuzar por Aitor Esteban al frente del PNV y los recientes congresos de Bildu y el PSE-EE. De fondo, los dos posibles cisnes negros que cambiarían de raíz el tablero vasco: el 'sorpasso' de Bildu y una posible reordenación drástica de la política de alianzas que propiciara coaliciones de izquierdas. Y en mitad de todo eso, los jeltzales, con un EBB de salida y a la espera de relevo, arrastrados a un pacto anti natura, si se consuma la entente con Podemos, por el veto «inamovible» del socio minoritario, el PSE, a acordar nada con los populares.

Ese es el contexto pero en esta historia es importante recapitular. Porque la reforma que ahora está en el alero -los negociadores no «se fían» del todo de que pueda salir adelante un acuerdo con el mismo partido que retrató al PNV como «cachorritos de Repsol»- inició su andadura gracias a un pacto previo alcanzado en noviembre entre los socios de gobierno en las tres Diputaciones. Aquellas medidas se presentaron entonces como un punto medio entre las posiciones ideológicas de PNV y PSE. De ahí que el abanico de posibles parejas de baile estuviera muy abierto desde el principio.

Se negociaban entonces, al mismo tiempo, los Presupuestos de los tres Ejecutivos forales y del Gobierno vasco, un capítulo que alumbró la geometría variable definitiva en Euskadi: los de Gipuzkoa salieron con el PP, los de Álava y Bizkaia con Bildu y los de Pradales sólo con jeltzales y socialistas tras una negociación con la coalición soberanista que se acabó rompiendo tras varias idas y venidas. A partir de ahí, Bildu dio muestras de buscar un cambio de estrategia, tras haber perseguido el desgaste de su rival con la novedosa estrategia de acercarse a él. Dio de nuevo un volantazo hacia la izquierda y desdeñó la reforma fiscal por estar al servicio «de las élites». Un intento de no desdibujar su perfil de izquierdas que ahora los socios de gobierno intentarán aprovechar a su favor con una idea fuerza clara: que Bildu «no está a la altura» de las necesidades ciudadanas y, por lo tanto, no está aún madura para gobernar.

Tras el portazo y el anuncio de EH Bildu de que presentarían enmienda de totalidad, en el PNV acusaron recibo, achacaron el giro a presiones internas y sindicales, y se prepararon para seducir al PP, que elevó el listón con exigencias de bajadas de impuestos en todos los tramos del IRPF y de elevar el mínimo exento a 22.000 euros. Los populares, pese a las tensas relaciones con el PNV en Madrid, siempre han dado prioridad a recuperar la iniciativa en Euskadi en un terreno, el fiscal, en el que se sienten cómodos.

«Aunque no lo reconocieran en público, el acuerdo con el PP era bastante factible. A ellos no les sonaba del todo mal la propuesta, porque en realidad son medidas de alivio e impulso fiscal», explica un alto cargo del PNV. «Con nosotros no han vuelto a hablar. No hay respuesta», apuntan fuentes de la dirección popular, que, efectivamente, tenía la impresión de que a estos retoques, asumibles para el partido, le seguiría en el futuro cercano un proyecto de mayor envergadura y más escorado a la izquierda. Entre esas dos frases emergió el golpe en la mesa de Eneko Andueza en una entrevista en EL CORREO hace tres semanas, en la que «descartó» por completo acordar la revisión tributaria con el PP para mantener a Euskadi lejos «del modelo de Ayuso». Un «pulso incomprensible» que ha generado un malestar difícil de disimular en el PNV, que, entre la espada y la pared, prefiere que la reforma salga adelante «con quien sea» a asumir la derrota política que supondría retirarla y renunciar a su aprobación en Bizkaia, donde sí suman mayoría absoluta con los socialistas.

Esa disposición a hablar «con todos» esconde, en realidad, en algunos dirigentes, la expectativa de que las bases de Podemos, que votan este fin de semana la oferta de PNV y PSE en una consulta interna vinculante, acaben por frustrar el acuerdo. Incluso, no descartan todavía, si la vía morada descarrila, intentar un pacto 'in extremis' con el PP que salga adelante con la abstención de sus socios socialistas, pese a la imagen de fractura interna en la coalición que eso trasladaría.

Desgaste

Frente a esa indefinición en que se mueve el PNV, que se resiste a tomar partido en el eje izquierda-derecha pese al desgaste que eso le puede acarrear en parte de sus votantes tradicionales y en las clases medias que se sientan perjudicadas por la penalización en el nuevo acuerdo a las EPSV o a las rentas del ahorro, quien da muestras de no aflojar es Andueza, decidido a apuntalar el perfil de izquierdas de su partido y su cuota de protagonismo dentro de los gobiernos que comparte con el PNV. Sus socios le ven «incómodo» con una reforma que, aseguran, no ha logrado capitalizar a su favor y achacan su posición a las variables de la política española y a la presión de Pedro Sánchez para tender un cordón sanitario en torno al PP. En esa lógica, a Andueza le habría caído encima también como una losa la posición del PSOE en Madrid, que se niega a dejar exento de tributación el SMI frente a sus socios de Sumar, algo que sí ocurrirá en Euskadi si la revisión sale adelante.

Podemos, en cambio, con sus grupos junteros divididos entre facciones o compartidos con IU e independientes, ha visto en cambio en el callejón sin salida al que habían llegado las conversaciones la oportunidad de oro para recuperar el protagonismo perdido y para que el nuevo líder de los morados en Euskadi, Richar Vaquero, marque una línea propia y trate de resistir la absorción a la que aspira Bildu.