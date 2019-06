Bárcenas y Cospedal ofrecen sus versiones sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero Antes declararán los cuatro acusados, entre ellos la representante del PP, después de que el juez rechazase aplicar la 'doctrina Botín' EUROPA PRESS Jueves, 20 junio 2019, 07:37

El juicio por la destrucción de los ordenadores que Luis Bárcenas usaba en la sede del PP se reanuda hoy, a las 09.45 horas, con las declaraciones de los cuatro acusados, a los que seguirán los testigos, entre los que están citados el propio extesorero 'popular' y la que fuera 'número dos' del partido María Dolores de Cospedal.

La vista oral comenzó hace una semana con las cuestiones previas, que el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz Baena, resolvió 'in voce' tras escucharlas. La principal de todas fue la relacionada con la aplicación de la conocida 'doctrina Botín'.

Fue solicitada tanto por la Fiscalía como el PP, la extesorera de la formación política Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno para evitar ser juzgados por la eliminación de los documentos almacenados en dos discos duros.

Pero el juez rechazó esta pretensión y decidió que el juicio se celebre con los cuatro acusados en el banquillo ante la «posibilidad» de que después la Audiencia Provincial, que resolverá los correspondientes recursos contra la sentencia, «tuviera una opinión distinta» sobre la aplicación de dicha doctrina, que adopta el nombre del banquero fallecido Emilio Botín, que se libró de enfrentarse a un juicio con la presencia únicamente en contra de las acusaciones populares.

Así las cosas, en la segunda sesión del juicio declararán la extesorera, el abogado y el informático y la representante del PP, que previsiblemente sólo contestarán a las preguntas de sus defensas y de la Fiscalía, que pide el archivo de la causa.

Navarro, Durán y Moreno están acusados por delitos de daños informáticos y encubrimiento y se enfrentan a hasta cuatro años y medio de prisión, mientras que el partido está acusado como persona jurídica por el delito de daños informáticos, por el que piden multas que alcanzan hasta los casi 11 millones de euros o la suspensión de actividades durante seis meses.

Bárcenas será trasladado desde prisión

Una vez concluyan las declaraciones de los acusados será el turno de los testigos, que también se prevé que comiencen a pasar este jueves. Entre los seis primeros citados se encuentra el extesorero 'popular', cuya declaración será relevante, pues su demanda contra el PP dio inició este procedimiento, aunque finalmente se retiró en septiembre de 2016.

Bárcenas solicitó por escrito declarar por videoconferencia para evitar el traslado desde el centro penitenciario en el que se encuentra cumpliendo la condena de 33 años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel.

No obstante, el magistrado, tras escuchar a todas las partes, accedió a lo solicitado por Izquierda Unida, Adade y Observatori Desc (acusaciones populares) y acordó que compareciese presencialmente. Eso sí, lo hará junto con su abogado para evitar que su declaración le perjudique en los procedimientos judiciales en los que está inmerso.

El extesorero interpuso una demanda en marzo de 2013 contra el PP, dos meses después de ser despedido y tras darse a conocer los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Denunció que el partido había ordenado entrar en su despacho sin permiso y acceder a los archivos que contenían los ordenadores de la marca Toshiba y Apple, que, según apuntó, tenía relación con la contabilidad de la formación política y con la supuesta 'caja B' del PP, que aún está siendo investigada en la Audiencia Nacional.

Fiscalía no da credibilidad a la versión del extesorero

Sin embargo, no solo las defensas contradicen este relato, sino también la Fiscalía, que, en su escrito en el que pide el archivo de la causa al no ver la comisión de ningún delito, afirma que esta versión de Bárcenas es «inverosímil y contradictoria», porque no se ha podido acreditar ni la propiedad de dichos ordenadores, ni el contenido de sus discos duros, ni si el formateo de los mismos ha perjudicado alguna investigación judicial en la Audiencia Nacional.

El juez Muñoz Baena también ha convocado a la exsecretaria general del partido y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, cuya comparecencia ha sido solicitada por las tres acusaciones populares. Consideran que su versión es importante por su «condición de superior jerárquica» en el momento de la destrucción de los dos discos duros que se encontraban en la sala Andalucía, habilitado como despacho una vez que Bárcenas dejó la Tesorería del partido.

Según destacan IU y Observatori Desc en sus escritos de acusación, Cospedal adoptó la decisión con Navarro de «prohibir la entrada» a Luis Bárcenas a la sede del PP en la calle Génova de Madrid, hecho que desencadenó esta causa que ahora se juzga.

Asimismo, afirman que habría tenido «conocimiento de los hechos investigados» por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'.

También testificarán el exresponsable del departamento informático del PP Javier Barrero Merino, que estuvo investigado en esta causa, aunque finalmente se archivó su presunta responsabilidad; la que fuera secretaria de Bárcenas Estrella Domínguez López; el cuñado del extesorero y jefe de seguridad del partido en aquella época, Antonio de la Fuente Escudero; y Roberto Estangui Olmo, trabajador de una tienda de informática.