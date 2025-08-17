El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
Ofrenda floral durante el homenaje por el octavo aniversario del 17A este domingo, en Barcelona EP

Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

En el ataque terrorista fueron asesinadas 16 personas y 137 resultaron heridas

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:59

Barcelona ha recordado este domingo a las víctimas por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en la Ciudad Condal y Cambrils. Se ... cumplen ocho años del ataque yihadista que se cobró la vida de 16 personas y dejó casi 50 heridos.

