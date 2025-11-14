El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

La Comunidad de Madrid deja en manos de los tribunales la decisión sobre la elaboración de esta lista

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El Gobierno de Madrid no creará voluntariamente el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y trasladará a los tribunales la decisión final. «En ... la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada y nadie», ha afirmado este viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute. «Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», ha insistido Matute.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  3. 3

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  4. 4

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  5. 5

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  8. 8 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 En Primera RFEF alucinan con el portero del Bilbao Athletic, Mikel Santos: «Un cachorro que se está convirtiendo en león»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto