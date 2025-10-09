El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Tubos Reunidos suspende su actividad en EE UU por los aranceles de Trump
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Ayuso desafía al Gobierno y rechaza el registro de médicos objetores: «Váyanse a otro lado a abortar»

Sánchez avisa a la presidenta madrileña que irá ante el Constitucional si incumple la ley: «No lo vamos a permitir»

María Eugenia Alonso
Álvaro Soto

María Eugenia Alonso y Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:01



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó este jueves que no creará el registro de médicos objetores que se oponen a ... realizan abortos, a pesar de que la ley obliga a hacerlo y que su propia consejera de Sanidad anunció la semana pasada, pese a las críticas, que lo harían. «No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo», aseguró durante la sesión de control en la Asamblea regional. La mandataria autonómica desafió al Gobierno y a las izquierda al reiterar que «nunca» va hacer una «lista negra» de médicos y si «¿les parece poco? -añadió, pues váyanse a otro lado a abortar».

