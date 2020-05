Ayuso denuncia que se castiga a Madrid con una campaña política La presidenta regional defiende que la comunidad «tiene todos los condicionantes» para pasar a la fase 1 y esta semana presentarán nuevos informes para solicitarlo a Sanidad I. ASENJO Martes, 12 mayo 2020, 21:51

Isabel Díaz Ayuso lleva días copando titulares de todo tipo, ya sea por su gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid como por la polémica que ha sembrado alguna de sus últimas declaraciones. «Todos los días intentan desacreditarme», ha criticado la presidenta regional en una entrevista en Espejo Público (cumpliendo los dos metros de seguridad establecidos). La dirigente madrileña denuncia que se castiga a Madrid con una «campaña política» y que desde el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez existe «una falta de interés absoluto» por su comunidad.

Ayuso critica que al declararse el estado de alarma -el pasado 14 de marzo- «se impidió las compras por nuestra parte; no hubo humanidad», sentencia. «El presidente no nos ha acompañado a ningún sitio, tampoco los ministros. La única, a la que no sé si le hago un favor diciendo esto, ha sido la ministra Robles».

Ayuso ha defendido que Madrid «tiene todos los condicionantes» para pasar a la fase 1 y esta misma semana presentarán nuevos informes para solicitar a Sanidad el levantamiento de ciertas restricciones a partir del próximo 18 de mayo. La dirigente popular asegura en cuanto al porcentaje de contagio, «estamos por debajo de la mitad de la media española» y que el principal handicap con el que cuenta Madrid, es su «densidad de población».

Además ha asegurado que el hospital de campaña de Ifema está preparado por si hubiera que volver a utilizarlo y que están «contruyendo uno nuevo que estaría en otoño». «Hemos triplicado las camas, tenemos personal contratado hasta diciembre y haremos una estrategia de estudio serológico», ha indicado, argumentando por qué Madrid está preparada para el cambio de fase. La líder de la Comunidad de Madrid ha admitido que se ha llegado a triplicar las UCIs pero ha apuntado que «aunque hubiera rebrotes» no van «a llegar los casos de febrero y de marzo». La jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que el virus llevaba «mucho tiempo» activo y durante esos meses la sociedad había estado en la vida normal «sin ningún tipo de control». «Nos hemos metido en el festival de virus. Ahora sabemos lo que hay que hacer», ha justificado.

Durante la entrevista, la presidenta regional teme que en Madrid pueda haber «más de un millón de parados» si la hostelería no logra recuperarse. «Cada semana que pasa es letal». Del mismo modo, ha explicado que cuando Madrid acceda a la nueva fase «será obligatorio el uso de mascarillas» en todos los establecimiento cerrados. «Ir sin mascarilla será como beber y conducir», asevera.

«He podido cometer errores, pero he traído material a los ciudadanos y a los sanitarios», ha declarado. A estos últimos se ha referido también por algunas críticas por la buena calidad de las mascarillas de los ciudadanos en comparación con las suyas, algo que ha rechazado alegando que el personal sanitario tiene mascarillas FFP3 gracias a la Comunidad de Madrid, no al Gobierno.