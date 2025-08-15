El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la festividad de La Paloma en Madrid este viernes. EFE

Ayuso defiende «todas» la expresiones religionas pero alerta de un «choque cultural»

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende «procesiones, belenes y cabalgatas» advirtiendo que la religión judía «cada vez es más perseguida»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado este viernes a la primera línea política con motivo de las fiestas por ... la Vigen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital. La baronesa del PP se ha referido por primera vez a la polémica de Jumilla (Murcia), donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas.

