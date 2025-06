Ayuso amenaza con levantarse de la Conferencia de Presidentes si se habla en euskera o catalán

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 5 de junio 2025, 12:36 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

Isabel Díaz Ayuso ya ha avisado de que se saldrá de la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona si Salvador Illa ... o Imanol Pradales deciden hablar catalán o euskera porque que, en ningún caso, se pondrá el pinganillo. «Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me salgo o por el camino ya veré que hago con esos pinganillos pero ya le digo que no me los pienso poner», aseguró este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. Por primera vez, el Gobierno ha autorizado el uso de las lenguas cooficiales durante el foro.

La presidenta madrileña ha censurado que sus homólogos catalán y vasco no defiendan «el español en todos los rincones» y, en su lugar, utilicen sus lenguas para «hacer provincianismo con el secesionismo que es una corruptela». En la sesión de control al Gobierno regional, Ayuso ha reconocido que expectativas de cara a la cumbre tiene «pocas», ya que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las utiliza para su «gloria», si bien ella asistirá «por coherencia». «Queremos escuchar a los presidentes autonómicos que, insisto, son los protagonistas de este día. Por no desairar a los catalanes, porque si siempre reivindicamos -ha subrayado- la presencia del Estado en Cataluña, pues ahora haremos exactamente lo mismo».

