La AVT denuncia que el Gobierno vasco ya ha dado más de 100 terceros grados a presos de ETA

Unai Bilbao Solaetxe, Gregorio Escudero Balerdi e Ibai Beobide Arza. Son los tres nuevos nombres que se suman a la lista de presos de ETA ... a los que el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado, según ha dado a conocer este jueves la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La entidad presidida por Maite Araluce denuncia que con esta nueva remesa ya son más de cien las ocasiones en las que el Ejecutivo autonómico ha concedido un régimen de semilibertad desde que Euskadi asumió la competencia penitenciaria en octubre de 2021.

Bilbao y Escudero fueron condenados como dos de los responsables del asesinato del concejal socialista de Orio Juan Priede el 21 de marzo de 2002. El primero de ellos fue uno de los autores materiales que entraron al bar en el que el edil del PSE había entrado tras despedirse de sus escoltas y le descerrajaron al menos tres tiros en la cabeza, causándole la muerte en el acto. El segundo de ellos se había encargado durante las semanas anteriores de seguir al político para conocer sus hábitos y asegurar así la ejecución del atentado.

Escudero también cuenta con otra condena por participar en el asesinato del concejal del PP de Zarautz José Ignacio Iruretagoyena el 9 de enero de 1998. Una bomba lapa instalada en los bajos de su coche explotó mientras conducía por su pueblo, lo cual le generó heridas por las que perdió la vida tras hora y media de agonía. Beobide, por su parte, está condenado por la colocación de explosivos en varias playas de Cantabria, en una sede del PSE en el barrio bilbaíno de La Peña y en el atentado contra la sede de EiTB en Bilbao el 31 de diciembre de 2008.

La AVT denuncia que estos nuevos terceros grados fueron comunicados el miércoles «con nocturnidad y alevosía» y se encuentra a la espera de conocer si el fiscal Carlos García Berro les informe de si recurrirá o no esta decisión. «Podrá ser legal, pero no es moral. Sólo pedimos un poco de empatía y sentido común. ¿Cómo alguien que ha disparado a quemarropa a otra persona puede empezar a salir de la cárcel 10 años antes del final de su condena? Claro que vivimos en un Estado de Derecho y acatamos las leyes, pero consideramos que para delitos tan graves, lo mínimo es exigir el cumplimiento íntegro de las condenas. Matar no puede salir prácticamente gratis», dicen en un comunicado.

Según los datos ofrecidos por la AVT, el total de presos de la banda encarcelados en régimen normal son 44 sobre un total de 134 internos en las prisiones de España, lo que supone un 32% del total. El resto, el 68% de los reclusos, cumple su pena en casa o entran y salen de prisión. De los 126 reclusos internos en las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene, a 87 se les ha concedido algún tipo de semilibertad. 50 de ellos están en tercer grado, a 17 se les aplica el artículo 100.2 (un segundo grado más flexible) y 20 tienen libertad condicional.