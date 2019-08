El PNV avisa al PSOE del riesgo de «dejar pasar el tiempo» Aitor Esteban, durante el debate de investidura. / europa press Los jeltzales se mantienen a la espera de su reunión con Sánchez, cada vez más pesimistas sobre la posibilidad de formar gobierno OLATZ BARRIUSO Sábado, 10 agosto 2019, 01:45

Los peores temores del PNV se van confirmando y los jeltzales encuentran cada vez menos motivos para mantener el optimismo de cara a la hipotética formación de gobierno en España antes del 23 de septiembre. Si, tras el fiasco del primer intento de investidura en julio, Sabin Etxea prefirió no darse por vencida e instó a Pedro Sánchez y a Unidas Podemos a ponerse las pilas para deshacer el entuerto, la decisión del presidente en funciones de aplazar hasta finales de agosto o principios de septiembre cualquier negociación con los morados demuestra, a su juicio, que Moncloa ha echado en saco roto sus llamamientos. «Les dijimos que no dejaran pasar más el tiempo... y sigue pasando», lamentaron ayer fuentes jeltzales, que avisaron al PSOE de que seguir aplazando las conversaciones con sus únicos socios posibles «no es lo más aconsejable».

Con sus principales dirigentes de vacaciones estivales -aunque alguno reconoce en privado que se ha llevado «la corbata» en la maleta por si las moscas-, el PNV se ha sumido en un compás de espera, consciente de que, de nuevo, la investidura no está en sus manos, sino en las de Sánchez y Pablo Iglesias, de quienes depende en última instancia evitar lo que los jeltzales consideran una auténtica catástrofe, convocar el próximo 10 de noviembre las cuartas generales en cuatro años. No obstante, las señales que llegan desde Madrid les resultan poco tranquilizadoras, sobre todo al constatar ayer que el presidente en funciones ha decidido dejar «para el final» la parte del león de las negociaciones.

Tras el debate fallido de julio, tanto Aitor Esteban como Andoni Ortuzar emplazaron a socialistas y morados a reunirse en agosto y a retomar las conversaciones con otra actitud y «desde bases distintas». Incluso, se ofrecieron a mediar para empujar hacia la 'fumata blanca', pero ahora los movimientos de Sánchez les sugieren más bien una estrategia para cargarse de razones de cara al 10-N y descargar las responsabilidades del fracaso -y su posible coste electoral- sobre los hombros de Pablo Iglesias.

De hecho, aunque oficialmente el PNV ha optado por un perfil bajo sin apenas pronunciamientos novedosos, en privado cunde día a día la preocupación ante la posibilidad cada vez más cierta de un nuevo escenario electoral que dejaría al Gobierno vasco sin interlocución en Madrid -y por lo tanto, sin nuevos traspasos estatutarios, entre otras cosas- y complicaría considerablemente a Urkullu el tramo final de la legislatura.

«Respeto» al autogobierno

Los jeltzales están también a la espera de la visita de Sánchez a Sabin Etxea la semana de la Aste Nagusia bilbaína -la fecha definitiva no está aún cerrada-, en la que volverán a plantearle sus exigencias para poder dar su apoyo a la investidura. Nada que sea inasumible para Sánchez: el PNV exigirá que el programa que el PSOE elabora ahora para que Iglesias se adhiera o asuma el coste de rechazarlo sea «respetuoso» con el ideario jeltzale y con el autogobierno vasco. A partir de ahí, el PNV no expresará preferencia alguna sobre la fórmula de gobierno, sea a la portuguesa o en coalición. Ferraz, a través del miembro de la ejecutiva Santos Cerdán, insistió ayer en que buscará el 'sí' del PNV a la investidura. Un apoyo que podría quedarse de nuevo en abstención si no hay entente con Podemos, aunque en ningún caso los peneuvistas serán un «escollo» para la reelección, sino todo lo contrario.