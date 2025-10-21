El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carteles de apoyo a presos de ETA colocados en la Parte Vieja de San Sebastián. E. C.

Sin avances en el régimen para sancionar los carteles de apoyo a los presos de ETA

El Departamento de Justicia está a la espera del informe definitivo pero enfría el optimismo que mostró al principio sobre la iniciativa

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 21 de octubre 2025, 00:59

Comenta

Una cosa es la voluntad y otra muy distinta alcanzar los objetivos. Algo de eso sucede con el régimen sancionador anunciado como un freno para ... la exhibición constante de carteles con imágenes de etarras, en especial durante las fiestas de verano. La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, lo situó en un lugar destacado de su hoja de ruta en cuanto llegó al cargo pero el asunto ha entrado en punto muerto y no tiene visos de avanzar. Aunque en el área recalcan que continúan a la espera del informe jurídico definitivo, los mensajes que viene lanzando la propia consejera dan a entender que es improbable que prospere. «Hace falta un mínimo de seguridad jurídica», lanzó hace unos días en el Parlamento vasco en la sesión de control al Gobierno.

