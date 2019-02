La Audiencia de Álava sobresee la causa penal del 'caso Hiriko' Una de las imágenes del coche eléctrico durante el desarrollo del proyecto. / E.c. Los jueces consideran que no hay suficientes indicios de delito para procesar a cuatro empresarios DAVID GUADILLA Vitoria Martes, 26 febrero 2019, 18:04

La Audiencia Provincial de Álava ha sobreseído la causa judicial abierta por la vía penal contra cuatro empresarios, dos de ellos muy vinculados al PNV, acusados por los delitos de malversación, apropiación indebida y fraude de subvenciones como presuntos responsables del fallido proyecto de coche eléctrico vasco Hiriko. Los jueces consideran que «no hay bastantes indicios de delito» y que ya fueron debidamente sancionados en la jurisdicción mercantil.

Hiriko fue uno de los tres ambiciosos proyectos automovilísticos que impulsaron en su día el exlehendakari Juan José Ibarretxe y el PNV alavés. El plan incluía también el proyecto Epsilon, que buscaba crear en Euskadi un coche para participar en la Fórmula 1 y la construcción de un circuito en las instalaciones de la base militar de Araca. Hiriko recibió un total de 18,9 millones en subvenciones.

Los cuatro empresarios procesados eran Iñigo Antia, exconcejal del PNV en Vitoria y exmiembro de la ejecutiva del partido en Álava; Jesús Echave, empresario de canteras y que fue miembro del consejo de administración de Kutxabank a propuesta del PNV; así como el joyero vitoriano José Luis Bengochea y el promotor inmobiliario Fernando Achaerandio. A finales de 2017, en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria fueron condenados a abonar 535.000 euros y quedaron inhabilitados para la gestión de bienes ajenos por dos años. La sentencia fue ratificada el pasado mes de agosto por la Audiencia de Álava. Quedaba por resolver la vía Penal.

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Eva Román, redactó a mediados del año pasado un auto en el que asumía en gran medida las tesis defendidas por la Fiscalía y acusaba a los investigados de sendos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y fraude fiscal. Pero ahora la Audiencia alavesa ha decidido dar carpetazo al asunto al estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los abogados de los acusados y acordar «el sobreseimiento provisional de la causa»

Según el auto de la Audiencia al que ha tenido acceso Efe, los investigados ya han sido debidamente sancionados en la jurisdicción mercantil y «no hay bastantes indicios de delito», por lo que se estiman parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los abogados de los acusados y se acuerda «el sobreseimiento provisional de la causa».

La Audiencia argumenta que no sobresee la causa porque el hecho no sea constitutivo de delito como solicitaban las defensas, sino porque no resulta debidamente justificada la perpetración de delito ya que, aunque no cabe negar que se han puesto de manifiesto indicios incriminatorios, estos son «débiles e insuficientes». Además, añade que la «alegría» con la que usaron dinero público los investigados ya ha sido debidamente sancionada en la jurisdicción mercantil.