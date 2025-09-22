El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y José Manuel Albares en el Congreso Efe

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno

Los hackers también se han hecho en esta ocasión con información personal de Robles, Albares, miembros del CNI y los directores de las fuerzas de seguridad

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:52

El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto una investigación 'secreta' sobre una nueva filtración de datos «sensibles» ... y personales de Pedro Sánchez y su entorno familiar (tales como DNI y direcciones domiciliarias), que han sido publicados en foros de la denominada dark web y en un canal de Telegram del presunto hacker N4T0X, quien ha reivindicado esta acción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  3. 3

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  4. 4 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  5. 5 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  6. 6 La vieja mercería renace como bar de barrio
  7. 7 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  8. 8 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo
  9. 9

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  10. 10

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Sánchez y su entorno