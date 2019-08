La Audiencia Nacional abre diligencias por los últimos 'ongi etorris' en Euskadi El etarra Xabier Ugarte fue homenajeado el domingo en Oñati. / afp Urtaran critica la «falta de respeto» de EH Bildu hacia las víctimas por la «complacencia» con la que trata los homenajes a los exreclusos de ETA M. SÁIZ-PARDO / L. GIL Viernes, 2 agosto 2019, 00:29

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto diligencias por los dos 'ongi etorris' celebrados el pasado fin de semana en Gipuzkoa a sendos ex presos de ETA. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 ha dirigido un oficio a la Fiscalía en el que le solicita que le informe si cree que estos homenajes son competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de supuestos delitos de apología del terrorismo y, en caso afirmativo, reclame las investigaciones oportunas.

El magistrado ha decidido dar este paso tras las denuncias presentadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra los homenajes que tuvieron lugar en Hernani y Oñati al exdirigente de ETA José Javier Zabaleta, 'Baldo', y a Xabier Ugarte Villar, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, respectivamente. En ambos casos fueron recibidos por una multitud con bengalas e ikurriñas.

La AVT considera que ambos actos suponen una humillación a las víctimas y constituyen un posible delito de enaltecimiento del terrorismo «porque, bajo la apariencia de actos familiares, no tienen otra finalidad que la de ensalzar a los miembros de ETA y su lucha», explicaba la AVT. En sus denuncias, la asociación pedía expresamente identificar a los responsables y convocantes. Los 'ongi etorris' también fueron denunciados por Covite.

El Ministerio Público informará en breve a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos y reclamará al juez que indague quién estuvo detrás de la organización. La Fiscalía también quiere saber, entre otras cuestiones, si los ayuntamientos de Hernani y Oñati, ambos en manos de Bildu, cedieron espacios públicos. El domingo el Ejecutivo central anunció que pediría a la Fiscalía investigar los hechos. Horas después, la Delegación del Gobierno comunicó al Ministerio Público la celebración de los dos homenajes por si fueran constitutivos de delito.

«Noticia de verano»

Pese a las muestras de rechazo de todas las fuerzas políticas, salvo la izquierda abertzale, dos días después de los homenajes en Gipuzkoa, otro acto de similares características tuvo lugar en Vitoria. El destinatario fue Aitor Zelaia, puesto en libertad a la espera de juicio por kale borroka. El alcalde, Gorka Urtaran, denunció ayer que EH Bildu siga «en sus trece» con unos 'ongi etorri' que «lo que hacen es vulnerar los derechos de las víctimas». «Deberían tener una posición más crítica y no tan complaciente», le recriminó a la portavoz de la coalición en el Consistorio. Miren Larrion, por su parte, consideró que las críticas a los homenajes a ex presos de ETA son «más una noticia de verano porque no hay noticias» y subrayó que no se puede hacer «un paralelismo» entre el acto de Vitoria del martes y los otros 'ongi etorris', ya que, remarcó, Zelaia «todavía no ha sido juzgado».