La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', revocar la admisión a trámite de la querella ... presentada por Vox contra el actual delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En consecuencia, los tres magistrados de la Sección 23 corrigen la decisión del magistrado de investigar a Martín por su pasado como secretario general de Presidencia y, por lo tanto, superior jerárquico de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez.

Peinado aceptó una querella de Vox, acusación popular en la causa, en mayo pasado y Martín, que se acogió a su derecho a no declarar cuando compareció en el juzgado, ha estado cinco meses imputado hasta la resolución conocida este jueves, pese a que la misma está datada a 4 de noviembre. Los recursos por lo tanto de la Abogacía del Estado, en defensa del delegado del Gobierno, y de la Fiscalía, que no acusa en este procedimiento, han sido admitidos ahora por la Audiencia Provincial entre duros reproches al juez por su falta de motivación en aquella resolución.

Uno de los asuntos que más llamó la atención a las defensas es que el juez no corrigiera en todos estos meses que el único motivo de la investigación a Francisco Martín «no era cierto». Esto es, que no influyó en el nombramiento de Cristina Álvarez porque no fue nombrado secretario general de Presidencia hasta el 20 de julio de 2.021, es decir, cuando la asesora ya llevaba tres años en el cargo.