Los autores materiales del atentado, en la Audiencia Nacional. Efe

El atentado resuelto 19 años después

La Guardia Civil aclaró el último crimen de ETA en Vitoria, el de Máximo Casado, por el escrito que uno de los autores mandó a la cúpula. «'Txapote' me dijo que nos respeta», desvela el jefe de esa investigación

David González

David González

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:04

Comenta

El asesinato a manos de ETA de Máximo Casado, funcionario en la antigua prisión alavesa de Nanclares de la Oca, estaba condenado a quedar sin ... resolverse. Cometido el 22 de octubre de 2000 –esta semana se ha cumplido el vigésimo quinto aniversario–, pasó años en un cajón. Sólo pudo incriminarse a los dos chivatos de la banda terrorista, Zigor Bravo y Juan Carlos Subijana, quienes informaron a los autores materiales de cómo acabar con este leonés de 44 años y vecino de Vitoria. Hasta que en 2016 el Grupo de Información de la Guardia Civil en Álava tuvo acceso al archivo histórico de ETA, aprehendido en Francia en marzo de 2002.

