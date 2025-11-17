El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Asier Carrera, en 2002 en la Audiencia Nacional durante el juicio por el asesinato de Fernando Buesa. Efe

El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel

Asier Carrera, que también trató de atentar contra Ramón Rabanera, fue uno de los presos a los que la Audiencia Nacional revocó el tercer grado

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:16

Asier Carrera, el miembro de ETA que accionó el mando a distancia del explosivo que mató en 2000 a Fernando Buesa y su escolta Jorge ... Díez en Vitoria, ha quedado en libertad condicional este lunes tras 25 años en prisión. El asesino del dirigente socialista logró hace ya dos años el tercer grado, aunque la Audiencia Nacional revocó la decisión del Gobierno vasco por «prematura» y le obligó a volver a prisión. Desde enero de 2024 cumplía su pena por medios telemáticos.

