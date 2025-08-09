El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento en el que los agentes de la Ertzaintza tratan de aplacar a los alborotadores. E.C:

Arrestado un menor de 16 años por los altercados de Azpeitia contra la Ertzaintza

Otros diez jóvenes están siendo investigados por su participación en los incidentes, en los que dos agentes resultaron heridos

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:56

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un menor de 16 años por su presunta implicación en los graves incidentes registrados en Azpeitia la madrugada ... del pasado 20 julio, en los que una turba de jóvenes asaltó las dependencias de la Policía Municipal de la localidad. En los altercados, dos policías autonómicos resultaron heridos y, según desveló días después el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, los asaltantes les robaron los walkies y las esposas.

