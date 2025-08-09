Arrestado un menor de 16 años por los altercados de Azpeitia contra la Ertzaintza

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un menor de 16 años por su presunta implicación en los graves incidentes registrados en Azpeitia la madrugada ... del pasado 20 julio, en los que una turba de jóvenes asaltó las dependencias de la Policía Municipal de la localidad. En los altercados, dos policías autonómicos resultaron heridos y, según desveló días después el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, los asaltantes les robaron los walkies y las esposas.

La comisaría de Urola-Kosta se hizo cargo de la investigación, que ha desembocado en el arresto del menor, que ya ha quedado en libertad «tras realizarse las diligencias policiales necesarias», y se han abierto diligencias a otros diez jóvenes como investigados. A todos ellos se les imputa un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad. Según la Policía autonómica, las indagaciones siguen abiertas y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su participación en estos desórdenes públicos.

La algarada comenzó de madrugada cuando una patrulla de la Ertzaintza, apoyada por policías municipales, multó a un joven por hacer una pintada en un contenedor de pilas. De inmediato, un grupo de desconocidos se agolpó en el lugar, registrándose los primeros «momentos de tensión». Minutos después, un grupo de unos 40 jóvenes entró por la fuerza en las oficinas de la Policía Local e «increpó y agredió» a los funcionarios, que pidieron ayuda a la Ertzaintza. Varias dotaciones tuvieron que intervenir para tratar de «reconducir la situación», instante en el que se produjeron los enfrentamientos y dos agentes resultados heridos.