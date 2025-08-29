El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leticia Aróstegui

Los aranceles de EE UU restarán hasta cuatro décimas al PIB vasco, unos 350 millones

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:28

Los aranceles contemplados en el acuerdo de EE UU y la UE –con una tasa genérica del 15% que se eleva al 50% en el ... caso del acero y el aluminio– restarán entre tres y cuatro décimas al Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi, lo que equivale a un importe de unos 350 millones de euros. Es la estimación preliminar que trasladó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, durante la apertura del curso político en el Palacio de Miramar. En su intervención no dudó en calificar de «dislate» la política arancelaria de la administración Trump y lamentó «la sensación de permanente provisionalidad».

