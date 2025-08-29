Los aranceles de EE UU restarán hasta cuatro décimas al PIB vasco, unos 350 millones

Los aranceles contemplados en el acuerdo de EE UU y la UE –con una tasa genérica del 15% que se eleva al 50% en el ... caso del acero y el aluminio– restarán entre tres y cuatro décimas al Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi, lo que equivale a un importe de unos 350 millones de euros. Es la estimación preliminar que trasladó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, durante la apertura del curso político en el Palacio de Miramar. En su intervención no dudó en calificar de «dislate» la política arancelaria de la administración Trump y lamentó «la sensación de permanente provisionalidad».

Según explicó Pradales, el Gobierno vasco está analizando la letra pequeña del pacto entre EE UU y la UE –el texto definitivo se conoció el 21 de agosto– para determinar «minuciosamente las repercusiones para la industria vasca, las materias primas o nuestro primer sector». En este sentido, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ya avanzó a finales de julio, al conocerse el principio de acuerdo, que en septiembre se abrirán mesas sectoriales para estudiar la posibilidad de ampliar las ayudas dispuestas en abril para los sectores más afectados. El lehendakari no quiso anticipar nada puesto que primero quiere exponer sus conclusiones a los partidos políticos en la ronda que ha convocado.

El denominado «escudo comercial» del Gobierno vasco asciende a 2.000 millones de euros, entre los que destacan 450 millones en avales, gestionados a través de Elkargi y dirigidos a la pequeña y mediana empresa. El Ejecutivo español también está revisando el suyo, que contempla la movilización de 14.300 millones de euros e incluyen 5.000 millones en avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial).

SMI propio

Pradales enlazó esta reflexión con el debate presupuestario que se abre en Euskadi. Confirmó que el Gobierno ya ha compartido con los grupos políticos las directrices económico-presupuestarias de 2026 de la consejería de Hacienda y Finanzas. «Nuestro compromiso es trasladar la situación de las cuentas públicas y contrastar las prioridades de cara al próximo ejercicio», afirmó. Entre esas prioridades destacó la necesidad de «combinar la dotación a los servicios públicos esenciales con el esfuerzo inversor que permita dinamizar la actividad económica». La generación de empleo de calidad fue uno de los objetivos que más subrayó a lo largo de su intervención.

En materia sociolaboral, defendió que en Euskadi «hay condiciones para implantar un salario mínimo de convenio superior al de España», tras recordar el estudio presentado por el Gobierno vasco con sus propias estimaciones, que lo sitúan entre 1.268 y 1.385 euros. No obstante, también señaló que es algo que debe abordarse «desde el acuerdo de los agentes sociales» y reconoció que existen «obstáculos», en referencia al rechazo de Confebask a negociar este asunto fuera de la mesa de diálogo social y sin abordarlo junto a otros asuntos como el absentismo.