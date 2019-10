Aragonès propone al Gobierno una mesa de diálogo sin vetos para buscar una solución al conflicto catalán El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. / EFE El vicepresidente niega haber hablado con Pedro Sánchez y afirma que el «autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia es irreversible» CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 24 octubre 2019, 11:05

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado esta mañana al diálogo y a la negociación con el Gobierno central para buscar una salida a la cuestión catalana.

Aragonès ha participado en los Desayunos informativos de Europa Press, donde ha lanzado una propuesta al Ejecutivo central para retomar la 'declaración de Pedralbes' y poner en marcha una mesa de diálogo para buscar una solución política a la cuestión catalana.

Dicha mesa de diálogo, según la propuesta del dirigente republicano, debería incluir cuatro premisas. En primer lugar, el reconocimiento mutuo. Deben afrontarse sin vetos las propuestas de unos y otros y, el eventual acuerdo al que se llegue, se votará en un referéndum. Además, Aragonès cree necesario que incluya seguridad jurídica para el proceso de negociación y elementos de garantías de que se cumplen los acuerdos. Eso sí, no ha hablado ni de mediador ni de relator como se refieren Quim Torra y Carles Puigdemont.

Aragonès ha tratado de marcar distancias de la vía unilateral que plantean Torra y Puigdemont pero ha avisado de que si no hay diálogo y nadie se sienta a la mesa, el conflicto catalán se «cronificará y se enquistará». Y a su juicio, el independentismo seguirá creciendo electoralmente. «El autonomismo ha muerto, la independencia es irreversible», ha advertido.

El dirigente de ERC ha expresado, un mes y medio después de que Torra pronunciara una conferencia en este mismo foro madrileño, que el independentismo, o al menos el que representa su partido, sería partidario de acudir a la mesa de diálogo con dos propuestas bajo el brazo: «Queremos hablar de amnistía y del derecho de autodeterminación», ha apuntado. «Tiene que haber un acuerdo político que se acabe votando y un mecanismo para amnistiar a los presos», ha señalado como objetivo último de la mesa de diálogo que ha lanzado. «Estamos en un momento histórico», ha dicho y ha emplazado al presidente del Gobierno a que esté a la altura del momento. «Es la hora de la política», según ha querido trasladar en su intervención en la capital española.

Ha admitido que la cuestión catalana no se resolverá de la noche a la mañana y que es el momento de poner «luces largas», una posición en la que choca con sus socios de JxCat, que abogan por el conflicto y la confrontación inmediata. También ha instado a Sánchez a pactar con las fuerzas de la izquierda y no con el PP, pues esta opción solo «perpetuaría» el conflicto catalán.

Aragonès ha evitado la polémica con Quim Torra con quien mantiene profundas diferencias. Ha evitado decir si el presidente de la Generalitat ha estado a la altura en la gestión de los disturbios de la última semana, que ha dado por «superados», ha expresado su apoyo a los Mossos, algo que el dirigente de JxCat no ha hecho y ha desvelado que en los últimos días ha hablado en dos ocasiones con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

No ha revelado el contenido de la conversación, pero sí ha negado haber mantenido un contacto con Pedro Sánchez como se ha especulado. Ha aprovechado, además, para instar a al presidente del Gobierno a que llame a Quim Torra. «Sé que a Sánchez no le gusta el president Torra, pero es lo que hay, uno no elige el interlocutor de la otra parte», ha señalado.

Tampoco ha querido decir si es partidario de avanzar las elecciones en Cataluña, extremo que su partido sí hace casi a diario, pero ha apuntado que si la Generalitat no logra aprobar los Presupuestos, la situación será «muy difícil», por lo que de alguna manera ha insinuado que puede haber comicios anticipados.