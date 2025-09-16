Aragonès abandona la política para dirigir la empresa de su familia
El expresidente de la Generalitat formaba parte del sector 'rovirista' que se enfrentó a Oriol Junqueras por el control de ERC
Martes, 16 de septiembre 2025, 10:11
El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este martes su adiós a la política. Aragonès, de 42 años, cesa de la política institucional ( ... ya no ocupaba ningún cargo) para hacerse cargo de la empresa de su familia, dedicada al negocio hotelero. El exdirigente de ERC fue presidente catalán entre 2021 y 2024. Sucedió a Quim Torra. Gobernó en coalición con Junts y más tarde lo hizo en solitario.
Previamente fue vicepresidente de la Generalitat en el Govern de Torra. En 2017, fue derecha de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía. Aragonès, en cambio, fue de los pocos colaboradores de Junqueras que no fue procesado por el 'procés'. Aragonès y Junqueras han acabado enfrentados en el seno de la dirección de Esquerra. El expresident fue uno de los impulsores del sector afín a Marta Rovira que disputó la dirección republicana a Junqueras. Con la victoria del exvicepresidente de la Generalitat en las primarias de ERC, los dirigentes del sector 'rovirista' se están apartando poco a poco de la primera línea, entre ellas Marta Rovira.
«Tengo ganas de afrontar nuevos retos», ha asegurado Aragonès en una carta publicada en las redes sociales. «Es fundamental saber cerrar bien las etapas para continuar siendo útil: ni aferrarse a los cargos ni convertirlos en meros medios de sustancia, ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina», ha asegurado, criticando las puertas giratorias.
Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente, pero señala que sí mantendrá su agenda de exmandatario y se dedicará también a la docencia en la universidad de Vic.
