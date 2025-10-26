Realizan nuevas pintadas amenazantes contra Zupiria

El clima de hostilidad hacia la Ertzaintza no solo no afloja, sino que se intensifica. Tras un verano marcado por incidentes contra el cuerpo policial ... en diferentes localidades vascas y por la aparición de pintadas amenazantes contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, todo apunta a que el curso político recién iniciado se desarrollará en coordenadas similares. El papel de la Policía autonómica ha regresado al primer plano del debate público tras los altercados ocurridos durante la concentración de la Falange en Vitoria y la suspensión de una charla de dos agentes en un curso de Criminología de la UPV/EHU.

En este clima de animadversión han vuelto a aparecer, este domingo, nuevas pintadas contra Zupiria. En esta ocasión, en la localidad guipuzcoana de Zestoa, donde una pared amaneció con el mensaje: «Zupiria, entzun, Euskadin, pim, pam, pum» ('Zupiria, escucha, en Euskadi pim, pam, pum'). Una consigna que remite, inevitablemente, a los lemas utilizados durante los años más duros de ETA.

Junto a este mensaje figuraba también la abreviatura A.C.A.B. (All Cops Are Bastards, 'Todos los policías son bastardos'), habitual en consignas antipoliciales. La coincidencia se produce, además, en un momento en el que el Gobierno vasco viene advirtiendo del riesgo de una deslegitimación progresiva de la Ertzaintza.

El PNV ha reaccionado a través de las redes sociales con un mensaje claro: «Estas pintadas son totalmente inaceptables. Todo nuestro apoyo a Bingen Zupiria». En la misma línea se ha expresado Iñigo Ansola, presidente del Bizkai buru batzar, quien ha subrayado que «el silencio que las rodea es intolerable en una sociedad democrática». Durante un acto celebrado esta mañana en Galdakao, Ansola ha reprochado además a EH Bildu sus dificultades para condenar de manera nítida la violencia, lo que, a su juicio, sigue lastrando la convivencia.

Aunque con un sentido bien distinto, el lehendakari Imanol Pradales recurrió el mes pasado a la fórmula del entzun ('escuchar') durante su intervención en el Alderdi Eguna. Entonces dirigió un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun» ('Ayuso, escucha, en Euskadi se habla euskera'). Unas palabras que Ayuso no dudó en tergiversar para vincularlas con las campañas de señalamiento de ETA.