Acto de despedida de Gesto por la Paz. Mitxel Atrio

Gesto redentor

Nunca tan pocos habrían hecho tanto por todos

Antonio Rivera

Antonio Rivera

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Cuando terminó el tiroteo la sociedad vasca prefirió pensar que su reacción había doblado el brazo a ETA. La encuesta del Euskobarómetro de 2017 la ... señalaba como causa primera, con un 94% de partidarios. Sin embargo, la misma encuesta decía que solo el 7% se había concentrado a menudo contra el terrorismo y solo el 30 alguna vez; el 59% nunca. Ergo, nunca tan pocos habrían hecho tanto por todos.

