Ciudadanos no ejemplares

Antonio Rivera

Antonio Rivera

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04

El 27 de septiembre se cumplen cincuenta años de las últimas ejecuciones del franquismo, dos meses antes de la muerte del dictador. Cinco miembros del ... FRAP y de ETA fueron sentenciados tras juicio sumarísimo sin ninguna garantía y condenados a muerte. El hecho constituye el tercer acontecimiento-memoria de ETA, con el Proceso de Burgos (1970) y el atentado mortal contra el presidente Carrero Blanco (1973). Con ellos adquirió un prestigio que luego administró para justificar los crímenes más inexplicables. Los aniversarios de Burgos y de Carrero pasaron desapercibidos, más allá de debates académicos o algunos libros de revisión; los herederos políticos de ETA no pusieron especial empeño recordatorio. En esta ocasión sí parece que las efigies de 'Txiki' y Otaegi nos acompañarán un mes más, como lo han venido haciendo en las celebraciones estivales.

