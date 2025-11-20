El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonio Maíllo, coordinador Federal de Izquierda Unida. Virginia Carrasco

Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las autonómicas de 2026

IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz pactan su designación como aspirante de consenso y anunciarán oficialmente la candidatura este viernes en Sevilla

C. P. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:47

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, encabezará la candidatura de la coalición 'Por Andalucía' en las elecciones autonómicas de 2026. Según ha confirmado Europa ... Press, su nombre ha sido acordado como propuesta de consenso en una mesa de partidos convocada por las formaciones andaluzas que buscan mantener vivo el espacio de confluencia: IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

