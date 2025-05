Ante Trump, Putin y «todos los ultras, Europa es la solución», defiende el PSE

En el Parque Europa de Bilbao para celebrar el Día de Europa con una jornada sobre los retos de la Unión Europea protagonizada por una ... europarlamentaria. El PSE ha querido envolverse este viernes con la bandera azul de las doce estrellas para escenificar su compromiso con el proyecto de la Unión y los retos a los que se enfrenta hoy en día justo en el 75º aniversario de la Declaración Schuman, que supuso el «primer paso para su creación».

El secretario general del partido, Eneko Andueza, y su predecesora y actual europarlamentaria Idoia Mendia han presentado «Geopolítica europea en un mundo hostil», una jornada de trabajo que las Juventudes Socialistas de Euskadi han organizado para analizar la «situación actual a nivel internacional», con la «proliferación de gobiernos antidemocráticos y partidos políticos de extrema derecha y populistas que buscan dinamitar el proyecto colectivo que hemos construido durante décadas».

En ese sentido, Andueza ha asegurado que «Europa es el gran paraguas que nos protege ante la amenaza de Trump y la guerra de Ucrania». «Es la solución», ha analizado. «Es algo que ya comprobamos durante la pandemia, pero ahora es más necesaria que nunca. Tiene que ser el instrumento que haga frente a todos esos movimientos ultras que quieren poner en jaque la democracia. Debe ser el primer dique de contención», ha añadido.

Por todo ello, según el líder del PSE, «el futuro de todos nosotros es el futuro de Europa, que necesita implicar a los »jóvenes« en su defensa. »Deben ser conscientes de la importancia que tiene en sus vidas«. Este mensaje es sobre el que ha insistido Idoia Mendia, quien ha argumentado que »si el proyecto europeo tiene una garantía de futuro es enganchando a los jóvenes« para que »sigan luchando por la paz, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo«.

«En este momento en el que estamos sufriendo retos y amenazas externas pero también internas con esos grupos políticos que no creen en el proyecto común y quieren destruirlo, quiero lanzar un mensaje de esperanza: cuando Europa llega al borde del precipicio, siempre es capaz de resolver los problemas. Pero hay que tener claro que la Unión Europea no será si no están los jóvenes dentro apoyando», ha concluido.