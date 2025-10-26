El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñigo Ansola, presidente del BBB, en una imagen de archivo Mireya López

Ansola reprocha a Bildu mirar hacia otro lado ante la «violencia» contra la Ertzaintza

El presidente del Bizkai buru batzar acusa a la formación abertzale de practicar la «antipolítica» como forma de oposición

Félix Montero

Félix Montero

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:31

Comenta

El presidente del Bizkai buru batzar, Iñigo Ansola, ha convertido el 120 aniversario del batzoki de Galdakao en un acto de confrontación directa con EH ... Bildu. En un momento en que el modelo policial se ha situado en el centro del debate político, tras los incidentes de la semana pasada en Vitoria y la cancelación de una charla en el grado de criminología de la UPV/EHU, el dirigente jeltzale ha acusado a la coalición abertzale de «mirar a todas partes menos a una» ante el «la violencia» contra la Ertzaintza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  3. 3 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  4. 4 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  5. 5

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  6. 6 Aires peruanos mueven el molino
  7. 7 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  8. 8

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  9. 9

    7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad
  10. 10

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ansola reprocha a Bildu mirar hacia otro lado ante la «violencia» contra la Ertzaintza

Ansola reprocha a Bildu mirar hacia otro lado ante la «violencia» contra la Ertzaintza