Ansola reprocha a Bildu mirar hacia otro lado ante la «violencia» contra la Ertzaintza
El presidente del Bizkai buru batzar acusa a la formación abertzale de practicar la «antipolítica» como forma de oposición
Domingo, 26 de octubre 2025, 13:31
El presidente del Bizkai buru batzar, Iñigo Ansola, ha convertido el 120 aniversario del batzoki de Galdakao en un acto de confrontación directa con EH ... Bildu. En un momento en que el modelo policial se ha situado en el centro del debate político, tras los incidentes de la semana pasada en Vitoria y la cancelación de una charla en el grado de criminología de la UPV/EHU, el dirigente jeltzale ha acusado a la coalición abertzale de «mirar a todas partes menos a una» ante el «la violencia» contra la Ertzaintza.
Ansola ha enmarcado su intervención en lo que ha definido como una deriva de la antipolítica, «siempre protagonizada por los de siempre. Y todos ellos dirigidos contra la Ertzaintza», en una crítica apenas velada a la izquierda abertzale. Ha denunciado que espacios llamados a ser motor de formación y convivencia, como la universidad pública, han acabado convertidos en foros de exclusión, reflejo de un clima que alimenta la división social.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
