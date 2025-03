«Es una anomalía que el Parlamento vasco no tenga nada que decir en materia de fiscalidad»

Alba García (Bilbao, 1988) es la secretaria general de Sumar Mugimendua, la marca del partido liderado por Yolanda Díaz que quiere echar raíces en Euskadi. ... Pese al varapalo de las anteriores elecciones autonómicas, reivindica el papel de su organización en la defensa de los «servicios públicos».

- El último Sociómetro les deja fuera del Parlamento vasco, ¿qué ha ocurrido en los últimos años en el espacio de la izquierda confederal?

- Estamos en un ciclo bajo para las izquierdas a nivel mundial en el que el Estado es una excepción. En Euskadi el ruido previo a las elecciones y cómo se configura la coalición nos penalizó. Sería cinismo político no verlo.

- ¿Fue un error romper con Podemos?

- No se puede hablar en estos términos, es más complejo. En ese momento no se daban las condiciones para otra salida. Nosotras siempre estuvimos abiertas con esa unidad y la conseguimos con el resto de fuerzas de izquierdas.

- ¿Deberían reconciliarse?

- Ahora estamos en un periodo sin elecciones a la vista. Es importante que dejemos de hablar de nosotras mismas. La gente quiere que hablemos de propuestas políticas.

- Su única representación en Euskadi es un parlamentario, que ni siquiera es de su partido. ¿Cómo piensan exprimirlo?

- Que tengamos un parlamentario no es sinónimo de que vayamos a trabajar menos. Nos hemos quedado solas defendiendo la educación pública. En la comisión de Movilidad conseguimos que se hable de descuentos al transporte para los más vulnerables. Y en la mesa del Pacto de Salud hemos instaurado cuestiones para combatir la externalización en Osakidetza.

- Sin embargo, Mónica García, ministra de Sanidad por la parte de Sumar, aseguró el otro día que «Osakidetza alumbra el camino al resto de comunidades».

- Lo digo sin tapujos: Mónica García se equivocó. Una cosa es lo que fuera de Euskadi se perciba, y Osakidetza ha sido siempre la joya de la corona, y otra que su gestión no se pueda mejorar. Como fuerza progresista tenemos que evitar las privatizaciones y tener más servicios. La ministra se equivocó, aunque la percepción de Osakidetza es mejor que en otros lugares del Estado.

- El Ministerio de Trabajo ha impulsado varias subidas del SMI en los últimos años, pero los sindicatos reclaman uno propio. ¿Lo comparten?

- Sin duda. La patronal se equivoca y nadie entiende su postura. El coste de vida en Euskadi es mucho más alto. Vamos a defender que se vuelva a la mesa de negociación.

- ¿Cómo debería materializarse el SMI vasco? ¿Una transferencia de competencias?

- Vía mesa de negociación, por convenios sectoriales.

- ¿Les frustra ver el debate de la reforma fiscal desde fuera?

- Frustrarme no. Está quedando descafeinado. El Gobierno se está quedando corto. La reforma debe tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: recaudar más y que pague más quien más tiene.

- ¿Tiene sentido que Euskadi cuente con tres haciendas?

- Nosotras defendemos la armonización fiscal y que el Parlamento tenga algo que decir. Es anómalo que el lugar donde se debaten las cuestiones importantes no tenga nada que decir en materia de fiscalidad.

- ¿A qué se refiere con 'algo que decir'?

- Quien decide cómo se gasta y dónde debería poder analizar cómo se recauda. Debemos hacer una reflexión.

- El otro gran debate de la legislatura es la reforma estatutaria. Ustedes quieren que «reconozca el carácter nacional». ¿Van a poner sobre la mesa el derecho a decidir?

- No es una prioridad para la ciudadanía. Creo que son debates distintos y que hay una intencionalidad política de mezclarlos. Debemos cambiar el texto para que nos incluya a las mujeres y blinde derechos sociales.

- Aunque la ciudadanía vasca cada vez es menos independentista, Bildu y el PNV tienen más votos que nunca.

- No seré yo quien haga la valoración de los resultados de otros partidos, pero es evidente que cada uno tiene su agenda y que en los periodos electorales no se pone tanto en valor.

El futuro de Sumar

- En un mes se celebra la asamblea de Movimiento Sumar, ¿tiene futuro sin Yolanda Díaz?

- El proyecto no está sin Díaz. Es una parte fundamental. Nadie pone en cuestión su labor como lideresa y ministra. Ahora estamos debatiendo los documentos de la asamblea, que es más importante que los liderazgos.

- Aunque dimitiera tras las europeas, ¿debería Díaz continuar como líder?

- No sé con qué cargo político y no seré yo quien diga eso. Sumar es una fuerza democrática y serán sus bases las que decidan dónde está cada uno. A mi sí me gustaría que siguiera de una forma u otra.

- ¿Cómo ha vivido el caso Errejón?

- Ninguna estructura -ni sindical, ni laboral, ni de movimientos sociales- está libre de machismo. Ningún espacio es inmune a que estas cosas sucedan. Creo que se actuó con celeridad y poco más puedo decir.

- En las últimas semanas ha saltado el 'caso Monedero'. ¿Debe la izquierda hacer autocrítica?

- No creo que sea una cuestión que afecta solo a la izquierda. Pero no podemos ser ingenuos y pensar que estamos libres de que estas cosas pasen. Es una faena que esto suceda y más en espacios como los nuestros. Del 'caso Monedero' no voy a hacer declaraciones ni un uso partidista.