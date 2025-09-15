El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Andueza sobre el apoyo del PNV a Sánchez: «Espero que no sean los primeros en bajarse»

El líder del PSE pide a su socio que no «pierda el tiempo y las energías en obsesiones particulares»

David Guadilla

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:06

Un día después de acusar al PNV de verse «arrastrado» por el discurso extremista en materia migratoria y de vincular a los jeltzales con la « ... ultraderecha», Eneko Andueza ha vuelto a poner en cuestión el compromiso de su socio de gobierno en las principales instituciones vascas con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Fueron los últimos en incorporarse a esta mayoría. Espero que no sean los primeros en bajarse. Me tiene un poco preocupado esto de que da lo mismo que gobierne la izquierda que la derecha», ha subrayado el líder del PSE-EE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  6. 6

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  7. 7 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  8. 8

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  9. 9 La hija recién nacida de Rita Maestre recibe el alta tras dos semanas en la UCI: «Dejó de respirar en mis brazos»
  10. 10 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Andueza sobre el apoyo del PNV a Sánchez: «Espero que no sean los primeros en bajarse»

Andueza sobre el apoyo del PNV a Sánchez: «Espero que no sean los primeros en bajarse»