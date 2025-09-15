Andueza sobre el apoyo del PNV a Sánchez: «Espero que no sean los primeros en bajarse»

Un día después de acusar al PNV de verse «arrastrado» por el discurso extremista en materia migratoria y de vincular a los jeltzales con la « ... ultraderecha», Eneko Andueza ha vuelto a poner en cuestión el compromiso de su socio de gobierno en las principales instituciones vascas con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Fueron los últimos en incorporarse a esta mayoría. Espero que no sean los primeros en bajarse. Me tiene un poco preocupado esto de que da lo mismo que gobierne la izquierda que la derecha», ha subrayado el líder del PSE-EE.

Andueza ha presidido en el Parlamento una reunión en la que han participado los representantes del grupo socialista en el Legislativo vasco y los consejeros que tiene el PSE en el Gobierno de Imanol Pradales. La cita llega a escasos tres días del Pleno de Política General, la cita que da arranque al curso político y en la que cada formación marca las líneas generales de su estrategia para los próximos meses.

Con mayoría absoluta en el Parlamento, Pradales no tiene problemas en sacar adelante sus proyectos y nadie, ni en el PNV ni en el PSE, tienen en mente que se rompa la coalición. Pero la relación sufre de forma periódica fricciones y queda en evidencia la fría relación que existe entre Andueza y Esteban.

El último choque ha tenido como origen el centro de refugiados que el Gobierno central proyecta abrir en Vitoria, que es rechazado de forma explícita por el Ejecutivo vasco, al menos, por la parte del PNV. A la petición de la presidenta del Araba buru batzar, Jone Berriozabal, de que haya una «rectificación» con este «macrocentro», Andueza cargó el domingo con dureza. Unas distancias con su socio que ha seguido marcando este lunes.

Problemas con las transferencia

El secretario general del PSE ha puesto en valor el trabajo de su partido en Euskadi, pero también lo que está haciendo Pedro Sánchez. En este sentido, ha subrayado la voluntad del Ejecutivo central «de continuar con una senda de prosperidad económica y ampliar derechos para la ciudadanía». «Es una lástima que todavía no podamos apuntar la reducción de la jornada como uno de los pasos dados, pero espero que en el futuro las derechas entiendan que éste es el camino», ha añadido. Andueza ha negado que el Gobierno de Sánchez se encuentre en un fin de ciclo. Y es ahí donde se ha mostrado crítico con las declaraciones de Esteban «y otros cargos institucionales» que durante las últimas semanas han elevado el tono contra el PSOE y le han pedido que cumpla con sus compromisos, sobre todo en materia estatutaria. «Fueron los últimos en incorporarse a esta mayoría. Espero que no sean los primeros en bajarse. Me tiene un poco preocupado esto de que da lo mismo que gobierne la izquierda que la derecha», ha planteado.

«Habrá tiempo para las transferencias, para el nuevo Estatuto, pero entretanto conviene que nos pongamos con todo a trabajar con las competencias que tenemos, que son muchas, y que son casi todas. Espero que no perdamos el tiempo y las energías en esas obsesiones particulares, en esa tendencia a mirar siempre hacia fuera para buscar responsabilidades en otro lado», ha advertido.