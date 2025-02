Andueza sitúa al PSE como «la estabilidad que cierra la puerta a aventuras»

En el décimo congreso del PSE-EE, que se celebra este fin de semana en San Sebastián, a Eneko Andueza le tocaba este sábado defender ... ante los suyos el informe de gestión de su primer mandato. Presumir, en definitiva, del trabajo realizado en los últimos tres años desde que se convirtió en secretario general en sustitución de Idoia Mendia. Un «relevo ordenado desde la lealtad», ha subrayado, «no como otros», en referencia velada al abrupto proceso interno en el PNV y a la continuidad al frente de EH Bildu de «los que llevan treinta años».

En una larga intervención −«como no me gusta mentir, no voy a decir que seré breve», ha avisado al inicio− que tendrá su extensión mañana domingo en su discurso de proclamación, Andueza ha reivindicado que el PSE-EE es «el eje sobre el que pivota el progreso, los avances, la estabiliad y la política bien entendida como herramienta de transformación de nuestra sociedad». En otras palabras, una garantía de «estabilidad que cierra la puerta a aventuras y que sitúa a la política vasca en términos de racionalidad porque somos el partido de las ideas, no de las banderas».

El líder de los socialistas vascos ha basado su informe fundamentalmente en el crecimiento electoral e institucional experimentado en los últimos años. No en vano, el PSE-EE ganó en 2023 los comicios generales en Euskadi, se quedó a poco de repetirlo en las europeas de 2024 y subió tanto en votos como en porcentaje en las municipales, forales y autonómicas. Esa mejora ha implicado que tenga más carteras en el Gobierno vasco y en las diputaciones, y que gobierne localidades como Vitoria, Irún, Portugalete, Eibar, Lasarte, Ermua, Zumarraga y Muskiz.

Andueza atribuye ese crecimiento a haberse convertido en «un partido sin complejos, que dice lo que piensa, que alza la voz cuando lo estima necesario y cuando se cruzan ciertas líneas». Un estilo que, con un tono elevado y sin pelos en la lengua, él mismo ha impuesto al frente de la organización y renunciando a formar parte del Gobierno vasco para mantener su perfil político frente al PNV: «Mi presencia no era imprescindible, la ambición personal debe quedar en último lugar. Creo que acerté en la decisión».

Emoción al recordar a Ares

También ha ensalzado a su organización como «partido de gestión», tanto en la pasada legislatura, cuando controlaban tres carteras, como en la actual, en la que han elevado su cuota de poder a cinco departamentos. De dos de ellos, los de Movilidad y Vivienda, ha citado medidas como la gratuidad en el transporte público para menores de 12 años y la construcción de 7.000 viviendas en régimen de alquiler protegido. «Somos los que traducimos las ideas en políticas y las políticas en realidades», ha agregado.

Con esta tabla de resultados, el secretario general ha situado al PSE-EE en una posición central en el tablero político vasco «contra el deseo de muchos, que auguraron que nuestro papel sería irrelevante». Se ha referido así al intento de PNV y EH Bildu por plantear las pasadas elecciones autonómicas como «un choque a dos» sin sitio para nadie más, pero que en su opinión la formación socialista supo evitar al «convertirse en el tercero en discordia».

Minutos antes de que Pedro Sánchez tomara la palabra en el acto de inauguración oficial del cónclave, Andueza ha querido ensalzar al PSE-EE como «pilar del socialismo español y del proyecto socialista en España». «No me cabe ninguna duda de que, a lo largo de la historia, hemos sido un referente para el conjunto del partido y no es necesario explicar por qué», ha dicho en referencia implícita a la lucha contra ETA. El líder socialista se ha emocionado al recordar que este es el primer congreso del PSE-EE sin Rodolfo Ares, fallecido en 2023 a los 68 años.