Andueza sitúa al PNV en el discurso de «extrema derecha de PP y Vox» sobre el centro de Arana Acusa a los jeltzales de mantener una postura contraria al complejo de refugiados de Vitoria «no por convicción sino por cálculo electoral»

Koldo Domínguez Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

Aunque aparentemente las aguas se habían remansado entre PNV y PSE tras semanas de tensiones y reproches mutuos, hay ciertos temas que sobrevuelan el entendimiento entre ambas formaciones y que constituyen auténticas pruebas de estrés de su relación. Pueden englobarse en esa categoría materias como el blindaje del euskera en las OPE, las transferencias pendientes –en especial la relativa al puerto de Pasaia– y el centro de refugiados de Arana, en Vitoria. Son cuestiones en las que nacionalistas y socialistas chocan de forma frontal y que, por muchos intentos que haya habido, no han podido ser reconducidas hacia un aparente consenso.

Bueno ejemplo de ello se pudo ver ayer con unas declaraciones del secretario general del PSE sobre Pasaia y el complejo de refugiados. En ambos se mostró categórico sobre su postura, a día de hoy muy alejada del PNV. Sobre el centro que se está habilitando en la antigua clínica Arana, Eneko Andueza fue claro. Situó a los que son sus socios en el Gobierno vasco y en las principales instituciones –y uno de los apoyos de Pedro Sánchez en Madrid– en el «discurso más cercano al de la derecha y al de la extrema derecha que al que defendemos en el PSE». «Es algo que es muy evidente», remachó.

La polémica sobre el centro de Arana llegó el pasado jueves al Parlamento vasco. Aunque finalmente el punto previsto no se debatió porque su promotor, el PP, lo retiró del orden del día, sí que posibilitó una fotografía –literal– inédita en la política vasca: EH Bildu, PSE y Sumar juntos, evidenciando una mayoría de izquierdas en el Cámara. Esa imagen desató numerosas especulaciones y cierto recelo entre el PNV.

Ayer Andueza quiso dar la vuelta a ese argumento y centrarse en otra instantánea –ésta ya metafórica– derivada también de este polémico proyecto. «Se ha hablado mucho de esa primera foto, pero creo que hay otra de la que se ha hablado bien poco, y es la del otro bloque, la del PNV manteniendo esa postura contraria al centro de Arana conjuntamente con el PP y con Vox», lanzó el líder socialista, que incluso fue más allá y ya sí criticó abiertamente a sus socios por la que, a su entender, es la motivación última de las nacionalistas. «No es por una cuestión de convicción, sino, sobre todo, por de cálculo electoral», analizó.

Sobre los consejeros del PNV «Defienden más los intereses propios de su partido que el del conjunto del Gobierno vasco»

Andueza confesó el pasado domingo que su partido ya trabaja en modo precampaña de cara a las elecciones locales y forales de mayo de 2027 y que tiene «confianza en que creceremos y daremos un paso adelante». Uno de los principales campos de batalla será el Ayuntamiento de Vitoria, donde hasta cuatro partidos aspiran a hacerse con la Alcaldía –PSE, PNV, PP y Eh Bildu–. Y ahí se enmarcan estas declaraciones de Andueza, consciente de la relevancia que a día de hoy tiene entre el electorado local la cuestión del centro de refugiados.

Por eso los intentos constantes tanto de él como de la actual alcaldesa, Maider Etxebarria, de hacer pedagogía sobre este complejo. Ayer mismo lo hizo el propio secretario general del PSE, que insistió en que la primer edil ha logrado que el ministerio haya reducido de 350 a 200 usuarios la capacidad del complejo, que será de «refugiados, de gente que está huyendo de la guerra de Gaza, de la guerra de Ucrania o de Mali, por ejemplo».

«Por su cuenta y riesgo»

Andueza también reclamó al Gobierno vasco –a la parte nacionalista del Gobierno vasco– «diálogo» con el ministerio para consensuar la oferta de un «servicio integral adecuado» a los refugiados que en el futuro sean atendidos en Arana. Y citó a dos departamentos, Educación y Sanidad, ambos dirigidos por el PNV.

Respecto a otros temas de fricción con los jeltzales, la posible transferencia de la gestión del puerto de Pasaia, Andueza volvió a recordar que se trata de una petición sólo de la parte nacionalista del Gobierno vasco. Como ya ha denunciado en otras ocasiones, insistió en que la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, fue la que la incluyó en la documentación enviada a Madrid «por su cuenta y riesgo, y sin consensuarlo» con sus compañeros socialistas. «No sé qué persigue esa parte del Gobierno vasco a la hora de hacer esas cosas de manera unilateral. Creo que defiende más los intereses propios del PNV que el del conjunto del Gobierno vasco», analizó.

Estas discrepancias se trataron, según desveló ayer Andueza, en una reunión informal en el Parlamento vasco entre él y el lehendakari, a la que se sumaron Ubarretxena y el vicelehendakari socialista, Mikel Torres. Tras aquel encuentro, Imanol Pradales trató de rebajar la tensión sobre este tema, con poco éxito según las palabras del dirigente del PSE.