Andueza responde a Pradales que «no se puede marginar» a los inmigrantes sin cualificación

El reto de la inmigración se confirma como un elemento generador de tensión en el funcionamiento de la coalición de gobierno hegemónica en la política ... de Euskadi. Aunque en la reunión de este martes entre el lehendakari y sus consejeros (diez del PNV y cinco del PSE-EE) se ha tratado de templar gaitas tras las declaraciones en las que Imanol Pradales llamaba a preguntarse «qué tipo de migración necesitamos y cuál estamos recibiendo», Eneko Andueza ha respondido al mismo tiempo que «no se puede dar la bienvenida a los que queremos y marginar al resto».

La polémica se encendió el jueves durante el Foro Agenda Atlántica, organizado por EL CORREO y 'La Voz de Galicia' con el patrocinio de Abanca-Bankoa. En un coloquio con el presidente gallego, Alfonso Rueda, el lehendakari quiso introducir una reflexión sobre el papel de la inmigración en el reto demográfico al que se enfrenta Euskadi. En ese contexto, Pradales marcó una diferencia entre el perfil de inmigrantes que han llegado al País Vasco (unos 75.000 en los últimos cinco años) y los que la comunidad necesita desde un punto de vista económico y laboral.

Esas palabras desataron las críticas de su socio de gobierno, el PSE-EE, que las tachó de «muy preocupantes». El parlamentario Ekain Rico advirtió de que las declaraciones se apartan del ámbito que hemos acordado la mayoría de los vascos con el pacto migratorio vasco, a donde tenemos que volver«. En el mismo sentido se pronunció la delegada del Gobierno en Euskadi, la también socialista Marisol Garmendia, quien interpretó que el lehendakari quiere establecer »cupos«, confrontó con los »mensajes de la caverna« y situó al PNV en posiciones cercanas al PP y a Vox.

A este coro de voces se ha sumado este martes el secretario general del PSE-EE, que no ha querido sortear la polémica. En una entrevista en Hamaika Telebista, ha llamado a no diferenciar el trato en la acogida entre aquellos inmigrantes cualificados que satisfacen las necesidades laborales de Euskadi y aquelllos que no. Andueza, en este sentido, ha defendido el proceso de regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez, ha llamado a «facilitarlo» y ha indicado que «el futuro de Euskadi está en manos» de estas personas.

Contextualizar las palabras

El dirigente socialista ha ahondado así en el enfrentamiento con el PNV pese a que el Gobierno vasco se ha esforzado por rebajar el alcance de la controversia. La portavoz, Maria Ubarretxena, se ha mostrado contraria a «alimentar polémicas» y a «banalizar» sobre un tema «tan importante», aunque en todo caso ha tratado de contextualizar las palabras de Pradales. Las ha situado en una reflexión sobre «el reto demográfico, el envejecimiento de la población y la necesidad de atraer talento» y no tanto en un debate puramente relativo a la gestión migratoria.

«El lehendakari dijo que debemos analizar qué tipo de migración necesitamos y cuál estamos recibiendo. Para poder darle solución al reto, necesitamos herramientas, decisiones y hechos, que es lo que este Gobierno ha venido gestionando», ha aclarado la portavoz. Ubarretxena ha recordado cómo Pradales y Sánchez abordaron esta cuestión durante la comisión bilateral celebrada a finales del año pasado, «en la que participó la delegada del Gobierno» y en la que, según ha llegado a subrayar, quedó claro que la postura migratoria del Ejecutivo autonómico «está totalmente alineada con la de Sánchez».