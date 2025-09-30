Andueza reclama investigar «hasta el final» los crímenes de los GAL para que «la verdad salga a la luz»

Han pasado casi 40 años del último atentado de los GAL y, como ocurre con muchos de los asesinatos de ETA, muchos de los pormenores ... de estas acciones –autores, colaboradores, instigadores, organizadores...– siguen sin esclarecerse. Una situación que ha sumido a los familiares de las víctimas en una indefensión, falta de información y abandono institucional que ahora se ha vuelto a poner de manifiesto con la inauguración de la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL'.

A la inauguración de esa muestra asistió el lunes el secretario general del PSE, Eneko Andueza, que este martes ha puesto en valor que haya sido una consejera de su partido, María Jesús San José, la que haya pedido perdón a los allegados de las cinco víctimas de ese atentado por la «ausencia institucional y silencio social». «Era necesario pedir perdón desde las instituciones, y digo con orgullo que ha sido una socialista la que lo ha hecho. Todos sabemos qué posición tengo en este tema como secretario general y personalmente, y creo que son pasos adelante que hay que dar», ha afirmado Andueza.

En el trasfondo de este movimiento está el papel que desempeñaron diferentes cargos del Gobierno socialista de Felipe González en la creación, apoyo e incluso participación en los atentados de los GAL –fueron condenados por ello el ministro de Interior, José Barrionuevo; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera; el secretario general del PSE de Bizkaia, Ricardo García Damborenea; y los gobernadores civiles Julián Sancristóbal y Julen Elgorriaga–. Una sombra de sospecha que a día de hoy continúa y a la que Eneko Andueza se ha referido este martes.

Personas honestas

El líder del PSE ha reclamado que «cada uno reconozca y pida perdón por lo que hizo en torno a los GAL y al terrorismo que hemos sufrido aquí». Pero ha ido un paso más allá y ha exigido que se «llegue hasta el final» en las investigaciones para esclarecer todo lo que sucedió alrededor de los GAL y la posible implicación de otros dirigentes políticos de aquella época. «Ha pasado bastante tiempo y la verdad debe salir a la luz. Espero que se aclare y sepamos la verdad, sobre todo porque se lo debemos a las víctimas, además de a la sociedad vasca y a nuestro partido», ha apuntado.

De hecho, Andueza ha insistido sobre los posibles vínculos de antiguos cargos del PSOE que pudieron estar implicados en los GAL. «Nuestro partido lo formamos personas honestas que hemos sufrido y trabajado mucho y no merecemos que no se haga justicia con personas que han hecho estas cosas. La verdad siempre sale a la luz y algún día lo sabremos», ha remachado.