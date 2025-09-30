El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Andueza saluda al hermano de una de las víctimas del atentado del Hotel Monbar. EFE

Andueza reclama investigar «hasta el final» los crímenes de los GAL para que «la verdad salga a la luz»

El secretario general del PSE se muestra «orgulloso» de que una consejera de su partido haya pedido perdón a las víctimas del atentado del Hotel Monbar

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:41

Han pasado casi 40 años del último atentado de los GAL y, como ocurre con muchos de los asesinatos de ETA, muchos de los pormenores ... de estas acciones –autores, colaboradores, instigadores, organizadores...– siguen sin esclarecerse. Una situación que ha sumido a los familiares de las víctimas en una indefensión, falta de información y abandono institucional que ahora se ha vuelto a poner de manifiesto con la inauguración de la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL'.

